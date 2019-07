Clive Brown läuft auf Platz zwei

Clive Brown von der TG Biberach hat den zweiten Platz im Halbmarathon beim Bad Buchauer Stadtlauf belegt. Darüber hinaus gab es weitere Podestplätze in verschiedenen Altersklassen für die Starter der TG und des SV Birkenhard.

Beim Bad Buchauer Stadtlauf traten insgesamt 161 Sportler zum Halbmarathon an. Bei idealen Wetterverhältnissen wurde vom Marktplatz aus gestartet. Von dort aus hatten die Teilnehmer zwei Stadtrunden zu laufen. Danach ging es stadtauswärts Richtung Oggelshausen und anschließend um den Federsee. Von Moosburg her kommend über einen langen Holzsteg führte die Strecke wieder zurück nach Bad Buchau. Im Kurpark angekommen, hatten die Sportler noch eine kleine Schleife vor sich, bis sie schließlich wieder auf dem Marktplatz dem Ziel entgegenstürmten.

Clive Brown, der bereits seinen dritten Halbmarathon innerhalb von sechs Wochen absolvierte, stellte seine derzeitige sehr gute Form mit dem zweiten Platz in der Gesamtwertung erneut eindrucksvoll unter Beweis. Schon zu Anfang des Rennens setzte er sich mit zwei weiteren Läufern vom Rest des Felds ab. Nach circa fünf Kilometern brach die Gruppe auseinander. Brown konnte das hohe Tempo des Führenden nicht mehr mitgehen. Der Drittplatzierte konnte derweil nicht mehr an Brown dranbleiben und musste letztlich auch sein eigenes Rennen laufen. Brown beendete den Lauf in 1:13:56 Stunde und gewann damit auch klar die Alterklasse (AK) 45. Kaiser, Russ und Weckerle machten ebenfalls ein gutes Rennen. Kaiser kam in 1:15:46 Stunden als Gesamtvierter ins Ziel (2. AK35). Russ wurde in 1:19:47 Stunden Gesamtsechster (1. AK Männer). Weckerle lief in 1:29:07 Stunden auf den 16. Gesamtrang (1. AK 55).

Es siegte Marius Stang (Fast Feed Tübingen/1:12:41 Stunden) bei den Männern und Verena Andelfinger (1:27:04) bei den Frauen.