„Classic Rock Night“ auf dem Marktplatz: Doro und Slade rocken in Biberach

Das dürfte ein Fest für alle Rock- und Metalfans in der Region werden: Bei der „Classic Rock Night“ am Samstag, 15. August 2020, werden die Bands Doro, Slade, Heaven In Hell und Schreyner dem Publikum auf dem Biberacher Marktplatz einheizen. Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch um 10 Uhr.

Doro Pesch ist mit ihrer Band das Aushängeschild des deutschen Heavy Metal. Begonnen hat die Karriere der Düsseldorferin in den 80er-Jahren als Sängerin der Band Warlock. Seit Ende der 80er-Jahre tritt sie unter ihrem eigenen Namen auf und stand in dieser Zeit mit vielen namhaften Größen auf der Bühne – von Lemmy Kilmister bis Klaus Meine.

Britische Glamrocker

Die britische Glamrocker von Slade haben alleine zehn Nummer-Eins-Single-Hits im Gepäck, darunter Klassiker wie „Far Far Away“, „Coz I Luv You“ oder „Merry X-Mas Everybody“, aber auch neuere Hits wie „Radio Wall Of Sound“ (1991), „Hot Luv“ (1995) und „Howlin’ Wind“ (1996) stehen für eine einzigartige Karriere.

Ergänzt wird das Line-Up durch die Band Heaven In Hell aus dem Illertal. Sie begeisterte das Biberacher Publikum bereits in diesem Jahr mit ihren Coverversionen von 80er-Rocksongs. Den Auftakt macht am 15. August 2020 die Band Schreyner.

Die sieben Musiker spielen Hardrock und melodischen Metal. Präsentiert wird die „Classic Rock Night“ wieder von der „Schwäbischen Zeitung“ und „Donau 3 FM“.