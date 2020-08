Der größte Vergnügungspark auf einer Seebrücke in Europa befindet sich in Biberachs englischer Partnerstadt Clacton-on-Sea im Tendring District (Südost-England). Diese Brücke wurde in diesem Jahr von der National Piers Society mit dem Preis für den „Pier des Jahres 2020“ ausgezeichnet – als Anerkennung für die im vergangenen Jahrzehnt vorgenommenen Verbesserungen.

Die Grundsteinlegung für die Stadt Clacton-on-Sea fand praktisch mit dem Bau des Landungsstegs im Jahr 1871 statt. Bis dahin gab es dort nur ein kleines Dorf und viele Wiesen. Der Steg war zunächst nur 150 Meter lang, gedacht als Anlegesteg zum Be- und Entladen von Gütern, und als Anlegestelle für die regelmäßig verkehrenden Dampfschiffe mit direkter Verbindung nach London. Clacton wuchs, was nicht zuletzt daran lag, dass es 1882 an das Eisenbahnnetz angeschlossen wurde. In den 1880er-Jahren wurde der Steg auf seine heutige Länge von 360 Metern ausgebaut. Dadurch konnten die Dampfschiffe unabhängig von den Gezeiten am Steg anlegen, mit dem positiven Effekt, dass Besucher länger am Ort verweilen konnten. Um den Aufenthalt attraktiv zu machen, wurden 1893 die ersten zwei Theater auf dem Steg gebaut, was innerhalb von zehn Jahren zehnmal so viele Besucher anlockte.

Nur dadurch, dass immer wieder neue Attraktionen angeboten wurden, war es möglich, immer mehr Besucher anzulocken. So wurde in den 1920er- und 30er-Jahren ein Kindertheater gebaut, ein Tanzsaal für 750 Paare, ein olympiataugliches Schwimmbad auf dem Pier mit 50 Meter Bahnen, und nicht zuletzt eine Achterbahn, die die Besucher magisch anzog.

Der Zweite Weltkrieg bildete den Wendepunkt. Nach schweren Schäden erreichte der Seesteg nie wieder die vorherige Popularität. Zwar kamen in den 1950er-Jahren noch immer viele Besucher, doch mit dem wachsenden Wohlstand konnten es sich immer mehr Familien leisten, in den attraktiveren Süden zu fahren, wo man sich des Sommerwetters sicher war. Von ursprünglich etwa 100 Piers in Großbritannien existieren heute nur noch 61.

Im Jahr 2009 übernahmen die derzeitigen Besitzer Billy und Elliot Ball den Pier. Sie steckten jede Menge Herzblut und Geld in die Anlage, um sie wieder attraktiver zu machen. Sie eröffneten verschiedene Restaurants, eine neue Achterbahn, Bowlingbahnen, eine Abenteuer-Golfanlage, eine Kartbahn, einen Autoscooter und einen neuen Abenteuerspielplatz. Auf einer Fläche von 26 000 Quadratmetern kann man das ganze Jahr über seinen Spaß haben. Man kann als Familie mit Kindern die Kleinsten im Abenteuerland spielen lassen, die Größeren finden jede Menge Spielautomaten angefangen von Penny-Gogglers, einem Gerät, bei dem man durch Glück mit einem Penny einen ganzen Sack voller Pennies gewinnen kann, über Wurfspiele, Basketball bis hin zu Billard. Es zuckt und blinkt überall in den grellsten Farben, dazu gibt es noch eine lautstarke Beschallung.

Bei der Übergabe des Preises an Billy Ball, dem Direktor und Miteigentümer des Clacton Piers, durch Gavin Henderson, dem Präsidenten des National Piers Society, zeigte sich Henderson erfreut darüber, dass die Wahl auf Clacton gefallen war. Die Investitionen und die Entschlossenheit der Eigentümer habe überzeugt und er wünschte alles Gute für die Zukunft. Billy Ball bedankte sich für die „fantastische Ehre“, wie er es nannte, zum Pier des Jahres 2020 ernannt worden zu sein. Es sei eine unglaublich schwere Zeit für die 61 Piers im Lande, da sei diese Auszeichnung eine perfekte Motivation. „Wir sind denen, die uns gewählt haben, wirklich dankbar und danken ihnen für ihren Glauben an uns. An der Spitze zu sein vor solchen großen Attraktionen wie dem Palace Pier in Brighton ist wahrlich ein Ritterschlag für uns.“