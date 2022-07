CJD feiert 75-jähriges Bestehen

Anlässlich des 75-jährigen Bestehens lädt das Christliche Jugenddorfwerk Deutschland (CJD) Biberach am 7. Juli in die Räumlichkeiten in der Freiburger Straße 32 in Biberach ein. Ab 12.30 Uhr öffnet das CJD für Interessierte die Türen. Mitarbeitende stellen sich und die Projekte des CJD Biberach vor. Daneben gibt es ein Kinderprogramm und kulinarische Spezialitäten aus aller Welt sowie die Kunstausstellung „Zwischen Himmel und Wasser" von Ehsan Nakad für Interessierte zu besuchen.

Das CJD ist eines der größten Bildungs- und Sozialunternehmen in Deutschland. Seine rund 10 600 Mitarbeitenden fördern und begleiten Kinder, Jugendliche und Erwachsene an 388 Standorten in Kitas, Schulen, Berufsbildungswerken und Lehrbetrieben, in Kliniken, Reha-Einrichtungen, Wohngruppen und Werkstätten.