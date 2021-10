Circus Moskau bringt wilde Tiere und atemberaubende Akrobatik in die Stadt

Vorstellungen sind am Samstag und Sonntag um 17 und 19.30 Uhr auf dem Gigelberg. Karten gibt es im Vorverkauf telefonisch unter 0170/2038633 sowie unter www.eventim.de außerdem eine Stunde vor Vorstellungsbeginn an den Kassen. Preise liegen für Erwachsene zwischen 20 und 40 Euro, für Kinder zwischen 15 und 40.

Der Circus Moskau gastiert noch bis Sonntag auf dem Gigelberg. Neben Akrobaten sind Clowns, ein Zirkus-Ballett, eine Papageienshow und ein Tigerdompteur mit seinen Großkatzen zu sehen.

In der Show namens „One World“ treten internationale Zirkus-Artisten auf, heben die Verantwortlichen hervor. Einige seien nur für die Show nach Deutschland gekommen. Acht Nationen kämen für die Show hier zusammen. „Unsere Künstler arbeiten auf der ganzen Welt. Wir gehen einmal im Jahr auf ein internationales Zirksfestival, auf dem wir die Künstler buchen“, sagt Zirkus-Chef Gino Frank. Leyla Mak, Franks Ehefrau, ist Choreografin und sei Teil des Moskauer Staatszirkus geween. Sie entwickele die Ideen für die Zirkus-Show. Im Zelt haben 550 Personen mit eineinhalb Meern Abstand Platz, zu pandemielosen Zeiten fasst das Zelt 1100 Menschen.

Zu sehen ist beispielsweise der Kraftakrobat Sascha, der sich an den Strapaten in die Lüfte schraubt. Er sei bereits Teilnehmer von Supertalent, auf dem Privatsender RTL gewesen. Die achtköpfige Tonitos-Family aus Spanien führt unter anderem den dreifachen Salto Mortale auf, vesprechen die Verantwortlichen. Clown Genadijs kommt aus Russland und ist nur für die Show in Deutschland. Luftring-Artistin Sandra führt ihre Akrobatik in Höhe der Zeltkuppel auf. Zudem gibt es eine Tiger-Show mit Raphael Markus.

Das Leben im Zirkus:

„Wir sind wie eine kleine Stadt auf Rädern“, erklärt Frank. Auf dem Gelände gebe es einen Privatlehrer, der die Kinder unterrichtet. Zudem gebe es für die Kinder auch die Möglichkeit für Online-Unterricht. Geprobt werde für den Zirkus drei Stunden täglich. Doch Schulunterricht gehe vor, die Probenzeiten passen sich deshalb dem Privatunterricht an.

70 Menschen arbeiten und leben zurzeit im Zirkus Moskau, der in Biberach gastiert. „Wir sehen uns 24 Stunden am Tag, deshalb ist das ein Zusammenleben wie in einer großen Familie“, sagt Frank, „Wenn es mal eine Meinungsverschiedenheit gibt, wird das immer sofort geklärt, man wächst zusammen.“

Im Zirkus arbeiten viele Menschen im Hintergrund. Zehn arbeiten im Büro, 20 sind für den Zeltaufbau engagiert. „Unsere täglichen Unkosten betragen 20 000 Euro“, sagt Frank. Der Zirkus besitzt das Material, wie etwa das Zelt. Die Tiere aber bringen die Menschen mit, die mit ihnen auftreten.

Tiere und Zirkus, ist das noch zeitgemäß? Zirkus-Chef Gino Frank bezieht Stellung: „Ein Zirkus ohne Tiere ist wie Kirmes ohne Riesenrad. Die Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren warten auf Clowns und Tiere.“ Dabei sind die Tiger aber gar keine Kuscheltiere: „Die sind nicht zahm. Unser Tiertrainer ist das Leittier, er muss selbst aufpassen. Würde er fallen, könnte das dramatisch sein.“ Jeder der Tiger isst acht Kilogramm Fleisch am Tag. Laut Tiertrainer Markus Raphael sind die Tiere ohne Gewalt trainiert worden. Die Tricks, die die Tiere aufführen seien ohne Zwang und Gewalt; sie seien, wie der Zirkus mitteilt, natürlichen Verhaltensweisen der Tiger entlehnt. So laufen sie in der Show über eine Brücke, springen von einem Podest zum anderen oder stellen sich darauf. „Das Veterinäramt kontrolliert uns dreimal in der Woche, würden wir uns einmal nicht an die Vorgaben halten, wären die Tiere sofort weg“, sagt Frank. Früher hatte der Zirkus 100 Tiere in der Show, aktuell sind es 13. Die Tierschutzorganisation PETA kritisierte den Circus bereits wegen seiner Tiger.

Zur Zirkussituation in Deutschland: „Wir sind der einzige Zirkus, der gerade in Deutschland unterwegs ist“; behauptet Frank, „Es gibt nur noch vier Großzirkusse in Deutschland.“ Während der Corona-Krise bekam der Zirkus eine Soforthilfe aber danach keine staatlichen Hilfen mehr. Ein Jahr und einen Monat durfte er nicht mehr auftreten. „Die Kosten sind noch gar nicht drin“, sagt Frank.