Der Circus Alfons William gastiert noch bis Sonntag, 15. September, an der Florian-Geyer-Straße im Ortsteil Bergerhausen. Vorstellungen sind täglich um 16 Uhr, am Sonntag nur um 11 Uhr. Am Sonntag ist Familientag, dann gelten auch für Eltern die Kinderpreise.

Zwei Stunden dauert das Programm, inklusive der Pause, in denen die Kinder Tiere streicheln und auf ihnen reiten dürfen. In der Vorstellungen gibt es drei Luftnummern, einen Feuerschlucker, Jonglage, Handstandakrobatik und Akrobatik mit Hula-Hoop-Reifen zu sehen. Außerdem werden Tierdressuren mit Pferden, Ponys, Lamas, Alpakas, Eseln und – die besondere Attraktion des Circus Alfons William – drei Dromedaren vorgeführt. „Wir halten keine Wildtiere, nur Haustiere“, so der Juniorchef Alfons William und versichert: „Ihnen geht es bei uns sehr gut.“ Der Circus Alfons William ist ein Familienunternehmen seit 1842. 24 Personen aus drei Generationen sind mit ihm unterwegs.