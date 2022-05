Christoph Martin Wieland im Café Meistermann

Das Café Meistermann in der Biberacher Friedenskirche lädt am Donnerstag, 5. Mai ist ab 14.30 Uhr zu einer Veranstaltung mit Dr. Kerstin Bönsch, Geschäftsführerin der Biberacher Wieland-Stiftung, ein. Bönsch ist eine ausgewiesene und begeisternde Kennerin von Christoph Martin Wieland. Sie wird den Besucherinnen und Besuchern Wielands Gedanken zum „Weltbürgertum“ vorstellen und weiterdenken. Unter der Frage „Wie frei und wie gleich sind wir?“ soll aufgezeigt werden wie Wielands Idee auch in der Gegenwart aktuell ist. Das Café Meistermann verdankt seinen Namen dem Glaskünstler Georg Meistermann, der die Kirchenfenster der Friedenskirche erschaffen hat. Es findet jeden Donnerstag von 14.30 bis 17 Uhr statt. Die Gäste aus dem Quartier und dem ganzen Stadtgebiet können sich bei Kaffee, Tee und hausgemachten oder Konditor-Kuchen treffen und miteinander ins Gespräch kommen. Spenden zur Unterstützung der Arbeit der Kirchengemeinde werden gerne angenommen.