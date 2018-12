Christmas Session: Musikschüler singen und rappen auf dem Gigelberg

Singen, ausgelassen tanzen und sogar rappen – all das ist am Samstagabend auf dem Gigelberg in Biberach angesagt gewesen. Nachdem die Christmas Session der Musikschule Tritonal im vergangenen Jahr in einem Zelt stattgefunden hatte, rockten die Musikschüler diesmal in der Gigelberghalle. Bei der elften Auflage der Reihe liefen sie zur musikalischen Höchstleistung auf.

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden – an diesem Abend dürfte allerdings jeder Musikliebhaber auf seine Kosten gekommen sein. Wer am liebsten deutscher Musik lauscht, der freute sich über das Lied „Chöre“ von Mark Forster. Wer sich allerdings nicht für moderne deutsche Songs aus dem Pop-Genre erwärmen kann und stattdessen lieber der Musik der 1980er- und 1990er Jahre nachtrauert, wurde ebenfalls gut bedient. Zu Hören gab es unter anderem die Rockballade „Wind of Change“ von den Scorpions.

Kinder und Jugendliche haben viel Spaß

Lange dauerte es da nicht, bis die Zuschauer begeistert tanzten und begannen, im Takt zu klatschen. Auf der Bühne gaben die Musikschüler alles. Sie musizierten, sangen und scherzten mit dem Publikum, wenn aufgrund von Umbauarbeiten kleine Pausen im Programm entstanden. In den Gesichtern der Kinder und Jugendlichen wurde deutlich: Sie hatten viel Spaß. Immer wieder ist es aufregend und nervenaufreibend, die beliebte Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Jedoch lohnte sich der entstandene Aufwand auch in diesem Jahr.

Egal, ob als Gruppe oder als Solokünstler auf der Bühne: Die jungen Talente haben bei den Besuchern gute Stimmung verbreitet. (Foto: Aylin Duran)

Ein Musikinstrument beherrschen, wunderschön singen zu können oder sich gar an einen eigenen Songtext zu wagen und ein Stück zu komponieren – davon träumen viele Menschen. Mit den Lehrern der Musikschule Tritonal hilft Musikschulleiter Alexander Locher seinen Schützlingen dabei, ihre Träume zu verwirklichen. Schüler, die über ihren eigenen Schatten springen und sich „raustrauen“, so Locher, sind bei ihren Auftritten verständlicherweise nervös. „Ich sehe es allerdings als Sprungbrett“, sagte der Musikschulleiter auf der Bühne der Gigelberghalle.

Jeder fängt einmal klein an

Seine Schützlinge möchte Locher nämlich dazu ermutigen, selbst aktiv zu werden und eigene Bands zu gründen. Dass dies funktionieren kann, zeigt der Musiker Luca Göpper, der mittlerweile unter dem Künstlernamen „Luke Noa“ eigene Songs produziert. Seine ersten Erfahrungen sammelte er bei Tritonal. „Sechs Stunden hat er heute geprobt“, erzählte Locher den Zuschauern. „Und trotzdem hat er nichts Besseres zu tun, als bei der Christmas Session am Ausschank mitzuarbeiten.“