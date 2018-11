Christl Dullenkopf zeigt ihre Kunst

In der Galerie C (Engelgasse 4 in Biberach) stellt Christl Dullenkopf bis 22. Dezember filigrane Drahtobjekte und gemalte Bilder aus. Geöffnet ist mittwochs, donnerstags und freitags von 10 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr, donnerstags zusätzlich bis 20 Uhr. Außerdem ist am verkaufsoffenen Sonntag 4. November sowie am Samstag, 10. November, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am 10. November steht um 14 Uhr eine Führung auf dem Programm.

Unter der Rubrik „Spannende Oberflächen im Spiel der Farben“ sind Malereien auf verschiedenen Untergründen wie Leinwand, Seide, Papier, Holz, Eierschale, Karton, Kunststoff, Glas, Kohle, Pflanzen-Material, Porzellan und Keramikfliese zu sehen. Bei den Draht-Exponaten dominiert die zarte Form der Gebilde. Als Gesichtsprofil oder bei sich zueinander neigenden Figuren „flüstern“ sie einander zu.

Zum 15-jährigen Bestehen des Studios von Christl Dullenkopf gibt es ein Gewinnspiel mit einer Schätzfrage.