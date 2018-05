Christkindles-Markt schließt zum Teil wieder früher

Rolle rückwärts bei den Öffnungszeiten des Christkindles-Markts in Biberach: Nach vielen Diskussionen hatten die Hütten im vergangenen Jahr freitags und samstags eine Stunde länger geöffnet. Bei der 20. Auflage – der Marktplatz verwandelt sich zwischen 1. und 16. Dezember wieder in ein Weihnachtsdorf – wird es das so nicht mehr geben. Essens- und Getränkestände können zwar weiterhin bis 21 Uhr die Besucher bewirten, alle anderen Buden dagegen schließen um 20 Uhr. Das haben die Mitglieder des Hauptausschusses am Montag entschieden.

Als Baubürgermeister Christian Kuhlmann vor etwa einem Jahr die verlängerten Öffnungszeiten ankündigt hatte, war vor allem bei den jüngeren Menschen die Freude groß. Damit der Markt mit seinen 73 Verkaufsständen nicht zum „Geisterdorf“ wird, verpflichtete die Verwaltung alle Händler, ihre Stände freitags und samstags bis 21 Uhr offen zu halten. Bis dahin schloss der Markt um 20 Uhr. Zwei bis drei Jahre sollte dieses Modell getestet werden. Doch jetzt, nach einem Durchlauf, ist das Konzept teilweise schon wieder Schnee von Gestern.

Viele Beschicker gegen längere Öffnungszeiten

Allein die Essens- und Trinkstände rund um den Marktplatz hätten von der Neuerung profitiert, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Alle anderen seien „dekoratives weihnachtliches Beiwerk“ gewesen. Die verlängerten Öffnungszeitungen hätten weder zu mehr Besuchern noch zu einer Konsumsteigerung geführt, so das Fazit der Organisatoren. Darüber hinaus machten einige Händler Druck. Sie starteten eine Unterschriftenaktion, bei der sich alle aufgeführten 42 Beschicker für die alten Öffnungszeiten aussprachen. Am Christkindles-Markt 2017 beteiligten sich insgesamt 80 Beschicker. Bei einer stichprobenhaften Umfrage seitens der Verwaltung seien die Händler ebenfalls einmütig gegen die längeren Öffnungszeiten gewesen.

Wegen dieser Erkenntnisse soll jetzt an der Uhr gedreht werden. Demnach haben die Hütten künftig täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet, an Markttagen bereits ab 10 Uhr. Um dem Wunsch, am Abend noch länger die Geselligkeit pflegen zu können, nachzukommen, schlug die Verwaltung als Kompromiss vor, dass Verpflegungsstände an freitags und samstags bis 21 Uhr geöffnet haben können.

CDU, SPD und FDP stimmen für Kompromiss

Johannes Walter (CDU) griff dieses Ansinnen in einem entsprechenden Antrag auf: „Das Ausgehverhalten gerade der Jüngeren ist am Wochenende ein anderes.“ Er appellierte an die Räte, sich an ihre eigene Jugend zu erinnern. Monika Holl (SPD) bezeichnete diesen Vorschlag als „guten Kompromiss“. Bei den Freien Wählen fand der Antrag dagegen keinen Anklang.

„Wir wollen einen Christkindles-Markt und keine Glühwein-Orgie“, sagte Marlene Goeth. Gesellige Stunden könnten in den Gastronomiebetrieben fortgesetzt werden. Ähnlich äußerte sich Peter Schmid (Grüne) und ergänzte: „Längere Öffnungszeiten sind eine Belastung für die Bewohner der Innenstadt.“ CDU, SPD und FDP stimmten am Ende für den Kompromiss, Freie Wähler und Grüne dagegen. Mit zehn Ja-Stimmen und fünf Nein-Stimmen wurde der Antrag mehrheitlich beschlossen. So können Trink- und Essenstände beim diesjährigen Christkindles-Markt am Freitag und Samstag bis 21 Uhr öffnen. Ein Zwang besteht aber nicht.

Sicherheit treibt Kosten nach oben

Neben den Öffnungszeiten sorgten auch die Kosten für Diskussion im Gremium. Der Christkindles-Markt 2017 muss seitens der Stadt mit rund 150 000 Euro bezuschusst werden – und damit um 50 000 Euro mehr als ursprünglich im Haushaltsetat vorgesehen. Größter Punkt bei den Mehrausgaben ist die Sicherheit von Besuchern und Händlern. So mussten zum Beispiel Betonblocker gemietet werden, um die Besucher vor Amokfahrten schützen zu können. Auch wurde bei der elektrischen Versorgung der Hütten nachgebessert. Ebenfalls Mehrkosten fielen in den Bereichen Deko- sowie Kranzarbeiten, Reparaturen und Gema an.

Mahnende Worte an Organisatoren

Durch alle Fraktionen hinweg gab es mahnende Worte bezüglich der steigenden Kosten. Oberbürgermeister Norbert Zeidler konnte die Haltung des Gremiums nachvollziehen. Bei aller Liebe zum Christkindles-Markt dürften Kosten und Ertrag nicht weiter auseinanderklaffen, sagte er.

Mehrheitlich genehmigten die Mitglieder des Hauptausschusses die Mehrausgaben. Aufgrund der anhaltenden Sicherheits- und Gefährdungslage sowie weiteren Umrüstungen bei der Elektrik rechnet die Verwaltung mit einem Budget-Mehrbedarf in Höhe von 30 000 Euro für den diesjährigen Christkindles-Markt. Die Räte stimmte diesen Mehrausgaben ebenfalls mehrheitlich zu.