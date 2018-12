„Christkindle ralassa“ am Pestalozzi-Gymnasium: Schüler gedenken dem Begründer der Tradition

Feierlich ist an der Südhoffassade des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach (PG) das „Christkind raglassa“ worden, wie es in Biberach und am PG eben Tradition ist. Das lebendige Christkind wurde von der Abiturientin Eva-Marie Bürgin dargestellt.

Vor ihrem durchaus spektakulären Auftritt tanzte die Jahrgangsstufe zwei auf dem Schulhof. Die detailreichen und kreativen Tänze, die schon vor zwei Wochen bei der Nikolausaktion dargeboten wurden, versetzten die Schulgemeinschaft in weihnachtliche Stimmung. Seit vielen Jahren leiten Jan-Paul Baur und Andreas Philipp den Aufbau und die Durchführung des „Christkindle ralassa“ am PG.

Zudem gedachte die PG-Schulgemeinde Christoph Fuchs, eines ehemaligen PG-Schülers, auch bekannt als „Fox“. Er hatte die Tradition des „Christkindle ralassa“ am PG als Schüler selbst ins Leben gerufen und ist im November dieses Jahres verstorben.