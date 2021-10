Christine Hörmann ist Junior Champion

Bei der baden-württembergischen Meisterschaft im „Cow Showing“ in der Versteigerungshalle Bad Waldsee sind Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Biberach überaus erfolgreich gewesen. 122 Teilnehmer bdeuten zudem eine Rekordbeteiligung. Das zeige die Bedeutung der Nachwuchsarbeit bei der Rinderunion Baden-Württemberg, heißt es in der Mitteilung des Verbands.

Die Wettbewerbe fanden unter den Augen des international renommierten Preisrichters Tobias Guggemos aus Rückholz statt. Beim „Cow Showing“ stellt der Jungzüchter sein Rind im Schauring vor. Vorführhaltung, Blickkontakt zum Preisrichter und die Umsetzung der Preisrichteranweisungen werden beurteilt. Gerade bei den jüngsten Teilnehmern haben die Eltern zusätzlich zur Hofarbeit viel Aufwand bei der Schauvorbereitung der Tiere.

Sehr stark vertreten waren Teilnehmer aus dem Landkreis Biberach bei den Kindern bis acht Jahren: Julian und Rafael Denzel aus Eberhardzell, Fabian und Sandra Härle aus Dunzenhausen, Julia und Sandra Schmaus aus Haslach, Jule Utz aus Rot an der Rot und Hannah Rehm aus Ochsenhausen belegten gute Plätze. Elias Albinger aus Winterreute belegte mit acht Jahren bei seiner vierten Teilnahme einen hervorragenden zweiten Platz. Je älter der Vorführer, desto höher das Niveau. In ihrer Klasse belegten einen starken dritten Platz: Janik Utz aus Rot an der Rot und Lennart Reichert aus Erolzheim.

Christine Hörmann aus Unteropfingen hatte in der Junioren-Qualifikation noch mit ihrem Brown-Swiss-Rind Anna zu kämpfen und siegte trotzdem. In einem hochklassig besetzen Finale gewann sie dann souverän gegen sieben starke Konkurrenten und darf sich über den Titel Baden-Württembergs Junior Champion im „Cow Showing“ freuen.

Weitere Teilnehmer aus dem Landkreis Biberach waren: Micha Albinger aus Winterreute, Lena und Leonhard Denzel aus Eberhardzell, Felix Härle aus Bad Schussenried, Carolin Schmaus aus Haslach, Julia und Tobias Miller aus Gutenzell, Christine Hörmann aus Unteropfingen und Saskia Buck aus Ertingen.