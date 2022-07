Christian Kuhlmann leitet Hugo-Häring-Gesellschaft

Baubürgermeister Christian Kuhlmann folgt als Vorsitzender der Hugo-Häring-Gesellschaft dem bisherigen Vorsitzenden Julius Ogertschnig, der nach 18 Jahren dieses Amt abgegeben hat, aber weiter im Vorstand mitwirkt. Kuhlmanns Stellvertreter ist künftig Siegfried Kopf-Jasinski, Leiter des Amts für Hochbau und Gebäudemanagement.

Die Hugo-Häring-Gesellschaft wurde 2001 gegründet. Hintergrund war der Kauf des Hauses Mettenberger Weg 17, zusammen mit dem Haus Mettenberger Weg 15 die letzten beiden Bauprojekte, die der Architekt Hugo Häring realisiert hatte. Die Stadt Biberach hatte dieses Haus im Jahr 2000 erwerben können und nutzt es als Ausstellungsort und Seminarraum im Sinne einer positiven Architekturdiskussion.

Gerade Hugo Härings Gedanken zum neuen Bauen sind in einer rationalen, materiellen und schrillen Zeit eine wichtige Basis für eine weiterführende aktuelle Architekturdiskussion. Die Hugo-Häring-Gesellschaft nutzt das Haus in eigener Verantwortung. Diese Idee und Initiative gehen im Wesentlichen auf Julius Ogertschnig zurück, dem es zudem gelungen ist, Repräsentanten der Politik und Wirtschaft für dieses Projekt zu gewinnen, um damit die nötige politische und finanzielle Unterstützung zu erhalten. Ohne diesen Einsatz gäbe es heute nicht das denkmalgerecht sanierte Haus Hugo Härings am Mettenberger Weg 17 und die Möglichkeit, es öffentlich zu nutzen. Ebenso gäbe es keine Hugo-Häring-Gesellschaft, die seit mehr als 20 Jahren dieses Erbe pflegt und mit Leben erfüllt. Heute hat die Gesellschaft fast 150 Mitglieder.

Zunächst galt es, das Haus Mettenberger Weg in Abstimmung mit der Denkmalbehörde auf den Bauzustand Hugo Härings zurückzuführen. Das Haus hatte im Laufe der Jahrzehnte Veränderungen erfahren, die wesentlichen Bauteile waren jedoch glücklicherweise original erhalten. Ogertschnig widmete sich dieser Aufgabe zusammen mit interessierten Architekten seines Baudezernats und der Hochschule Biberach, bis das Hugo-Häring-Haus zum 50. Todestag seines Urhebers 2008 für die Öffentlichkeit zugänglich wurde.

Der neu gebildete Vorstand mit den neuen Vorsitzenden wird die Arbeit unter Beibehaltung der Zielsetzung fortführen. Ein zentrales Projekt ist die Organisation und Gestaltung einer Ausstellung zum Leben und Wirken Hugo Härings, die zu den Heimattagen 2023 im Biberacher Museum ein erstes Mal präsentiert werden soll. Aus dieser einmaligen Präsentation wird eine Wanderausstellung abgeleitet, die in der Folge im Austausch mit anderen Architekturzentren, -museen und -Stiftungen auf den Weg gebracht wird.