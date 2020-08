Christian Jeggle folgt auf Tobias Nock

Vorstandswechel beim Musikverein Stafflangen: Nach elf Jahren als Vorsitzender des MVS hat Tobias Nock das Amt an Christian Jeggle übergeben. Zahlreiche Redner dankten Nock bei der Generalversammlung für seinen Einsatz.

Der Musikverein Stafflangen hat derzeit 328 Mitglieder. Die Zahl nannte Tobias Nock in seinem Bericht. Inklusive Jugend und der Kinder in der musikalischen Grundausbildung zählt der Verein 101 Musikerinnen und Musiker. 28 sind Jugendliche, 73 Mitglieder sind über 18 Jahre. Das Durchschnittsalter der Aktiven beträgt 29 Jahre.

Kassierer Norbert Bleicher berichtete von einem guten Kassenjahr mit einem Finanzpolster. Mit der geplanten Uniformbeschaffung, voraussichtlich 2023, werde ein Großteil des Geldes wieder investiert, sagte er.

Dirigent Peter Schirmer ging auf die musikalischen Höhepunkte 2019 ein. Für die einzelnen Register wurden Workshops mit renommierten Lehrkräften durchgeführt. Mit Blick nach vorne sagte Peter Schirmer: „Es ist unsicher ob und in welcher Form das Jahreskonzert um Weihnachten stattfinden kann“.

Jugendleiter Christian Jeggle berichtete von den Auftritten der Gemeinschaftsjugendkapelle „Young Harmony“, der Instrumentalausbildung und von der musikalischen Grundausbildung. Herausragend war dabei das Gemeinschaftskonzert mit der Gemeinschaftsjugendkapelle „Federsee-Five“. In der Grundausbildung werden zehn Schüler unterrichtet, in der Instrumentalausbildung 14 Jugendliche. In Kooperation mit der Grundschule Stafflangen fand eine Vorstellung der Blasinstrumente statt.

Auf der Tagesordnung standen auch Wahlen: Auf den bishrigen Vorsitzenden Tobias Nock folgt Christian Jeggle, bisher Jugendleiter. Dieses Amt übernimmt künftig Daniela Dobler. Die passive Beisitzerin im Ausschuss Gertrud Hiller stellte sich nicht mehr zur Wahl. Für sie wurde Claudia Rettich gewählt.

Die Beliebtheit und Wertschätzung von Tobias Nock zog sich wie ein roter Faden durch alle Berichte. Nock finde in jeder Situation die richtigen Worte und den richtigen Ton, lobte Peter Schirmer. Die zweite Vorsitzende Kathrin Weiler lobte das gute Miteinander in der Vorstandschaft und im Verein. Tobias Nock habe immer für alle ein offenes Ohr. Wolfgang Mayer vom Sportverein Stafflangen hob die gute Zusammenarbeit der Vereine mit Nock hervor. Der frühere Ortsvorsteher Helmuth Aßfalg sagte: Nocks elfjährige Amtszeit sei ihm in angenehmer Erinnerung. Nock sei immer sachlich gewesen, habe eine ausgleichende Hand und Durchsetzungsvermögen bezeigt. „Ich war und bin stolz Vorsitzender unseres Musikverein gewesen zu sein“, sagte Tobias Nock und dankte Wegbegleitern und Musikern. (Ehrungsbericht folgt.)