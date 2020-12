Christbaumverkauf mit Spende

Die E.wa Riss veranstaltet zusammen mit der Firma Grün Team am Freitag, 11., und Samstag, 12. Dezember, ihren Christbaumverkauf für den guten Zweck. Pro verkauftem Baum gehen sechs Euro an die Lebenshilfe Biberach. Diese saniert derzeit das Wohnhaus für Menschen mit Beeinträchtigungen. Der Verkauf der Christbäume findet am 11. Dezember von 13 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 14 Uhr auf dem Parkplatz der E.wa Riss,Freiburger Straße 6 statt. „Uns ist es besonders wichtig, dass die Spende einer Einrichtung in der Region zugutekommt. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir die Lebenshilfe beim Umbau des Wohnhauses unterstützen können“, so Ewa-Geschäftsführerin Katja Kägebein.