Christbaum für den Biberacher Marktplatz gesucht

Die Biberacher Stadtverwaltung hat dieses Jahr noch keinen Baum in Aussicht, der in der Vorweihnachtszeit einen Ehrenplatz auf dem Marktplatz bekommen soll und befindet sich deshalb aktuell noch auf der Suche nach einer Fichte oder Tanne. Circa elf Meter hoch, schön gleichmäßig gewachsen und von der Straße aus gut erreichbar sollte der Baum sein, heißt es in einem Schreiben der Stadtverwaltung. Wer auf seinem Grundstück in Biberach oder den vier Ortsteilen einen Baum hat, der zu diesem „Steckbrief“ passt und froh wäre, wenn der Baum gefällt und abtransportiert würde, kann dies der Stadtverwaltung melden. Hinweise zu dem „Gesuchten“ nimmt Ralf Mutschinski per E-Mail an R.Mutschinski@Biberach-Riss.de oder telefonisch unter 01520/1555650 entgegen. Sofern der Baum geeignet ist, würde er Mitte November vom städtischen Baubetriebsamt kostenlos gefällt und abgeholt werden.