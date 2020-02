Chorprojekt feiert zehnjähriges Bestehen

Seit zehn Jahren gibt es das Chorprojekt am Bischof-Sproll-Bildungszentrum. Und so gestaltete der Chor zum zehnten Mal den Vorabendgottesdienst in der Gemeinde zur Heiligsten Dreifaltigkeit am Mittelberg.

Das vom Katholischen Schulwerk finanziell unterstütze Chorprojekt bringt jedes Jahr viele motivierte Menschen zusammen, die Lust auf gemeinsames Singen und Musizieren haben und gemeinsam intensiv proben. An zwei Wochenenden und einem Generalprobennachmittag hatten mehr als 100 Schüler, Ehemalige, Eltern, Lehrer und Freunde der Schule die sogenannte Kleine Orgelmesse von Wolfgang Amadeus Mozart einstudiert.

Unter der Gesamtleitung der beiden Pädagogen Gerlinde Rief-Siegle und Jörg Seethaler gelang den Beteiligten erneut ein bewegendes und anrührendes Kirchenkonzert vor gut gefüllten Kirchenbänken.

Das Bläserensemble um Franz Schlegel intonierte zum Einzug eine festliche, frühbarocke Bläserintrada. Im Verlauf des Gottesdiensts folgten die typischen Elemente einer Messe, gekrönt von dem schönen Benedictus, das im Dialog mit dem Orgelpositiv (Ruth Seethaler) von den Vokalsolisten Franziska Ehrmann, Patricia Remmele, Hubert Gerster und Anton Eisele intoniert wurde. Das auf allen Positionen gut besetzte Orchester unter der Leitung von Regine Abele und Tanja Kull zeigte sich hervorragend aufgelegt und bestach vor allem in der farbigen Intonation von drei Stücken des englischen Komponisten John Rutter. Stadtpfarrer Stefan Ruf dankte am Ende allen für das ergreifende Gottesdiensterlebnis, nicht ohne ausgiebige Feierlichkeiten in Aussicht zu stellen, wenn man in fünf Jahren wieder ein Jubiläum begehen sollte.