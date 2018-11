In der Friedenskirche Biberach singt am Sonntag, 11. November, um 17 Uhr das Vokalensemble Belcanto Biberach. Unter der Leitung von Ralf Klotz steht ein Chorkonzert unter dem Titel „Chormusik zum Wohlfühlen“ auf dem Programm. Aufgrund der großen Resonanz wiederholt Belcanto Stücke aus der „Nacht der offenen Kirche“ Ende September und ergänzt das Programm durch weitere meditative Chorstücke wie „O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens“ oder „He’s Got The Whole World in His Hands“. Es erklingen eingängige geistliche Popstücke zum Zurücklehnen oder Mitswingen wie „O Happy Day“, „Leben aus der Quelle“, der „Hagioszyklus“ oder der Doppelchor „Tröste, tröste uns Gott“. Querflöte spielt Martina Riedel. Der Eintritt ist frei.