Chorknaben suchen Nachwuchs

Die St.-Martins-Chorknaben Biberach sind aktuell wieder auf der Suche nach Nachwuchssängern. Für die Vorschola der Chorknaben kann man sich jeweils am 6. und 9. März von 17 bis 18.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Chorknaben im Gemeindezentrum St. Martin oder anmelden. Der Beginn der neuen Vorschola ist am Dienstag, 13. März, ebenfalls im Gemeindezentrum St. Martin. Die St.-Martins-Chorknaben sind ein klassisch besetzter Knabenchor, sie begleiten und gestalten regelmäßig Gottesdienste in und um Biberach, ansonsten unternehmen sie Ausflüge oder treffen sich in ihren Gruppenräumen. Ein Höhepunkt ist die jährliche Konzertreise, welche die Chorknaben schon nach England, Spanien und sogar in die USA geführt hat. Bei Interesse oder Fragen erreicht man die Chorknaben dienstags und freitags unter Telefon 07351/76559.