Chorknaben laden zum Herbstfestival

Die Gigelberghalle in Biberach wird in diesem Jahr die Bühne bieten für ein Herbstfest der besonderen Art des Freundes- und Fördervereins der St.-Martins-Chorknaben Biberach. Die öffentliche Veranstaltung am Samstag, 24. November, !8 Uhr, trägt in Anlehnung an die anstehende Konzertreise 2019 den zweisprachigen Titel: Festival Automne | Autumn Festival. Die französische und englische Übersetzung für „Herbstfest“.

Die erste Überseereise nach 20 Jahren führt den Knabenchor an verschiedene Orte im zweisprachigen Osten Kanadas, die im Mittelpunkt des Programms stehen. Eindrücke und Erlebnisse der Konzertreise 2018 nach Italien sollen ebenso hör- und erlebbar gemacht werden, wie die an Pfingsten bevorstehende Tournée nach Kanada.

Neben den St.-Martins-Chorknaben unter der Leitung von Johannes Striegel wird das Blechbläserquartett der Bruno-Frey-Musikschule die Reisen in die Ferne den Zuhörern nahebringen. So erlebten die Sängerknaben diesen Sommer beim Besuch der bekannten Arena in Verona Verdis Oper Nabucco und schlüpfen an diesem Abend selbst in die Rolle des „Gefangenenchors“. Die Hymne „Oh Canada“ wiederum richtet den Blick musikalisch gen Westen, wo unter anderem Begegnungen mit anderen Chören aus dem gemeinsamen Verband „Pueri Cantores“ anstehen werden.

Die Besucher erwartet ein musikalisch unterhaltsames Abendprogramm, das unterstützt mit Bildern Reiseeindrücke und Konzertausschnitte inszeniert. Die Reisekasse soll durch die Versteigerung der Stationen Toronto, Montreal und Quebec sowie die Verlosung von Flugmeilen aufgebessert werden. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Der Erlös des Abends kommt durch den Freundes- und Förderverein direkt den Chorknaben zugute.