CHORISMA – Open Air im Spitalhof mit Big Band

Nach dem erfolgreichen Kirchenkonzert im April präsentiert CHORISMA Sing & Swing, zwei Open-Air-Konzerte am Freitag, 1. Juli, und Samstag, 2. Juli. Beide Konzerte finden vor der stimmungsvollen Kulisse des Museumshofes in Biberach statt. Bei ungünstiger Witterung werden sie in die Turn- und Festhalle Warthausen verlegt, Termine und Uhrzeit bleiben gleich.

Konzertpartner ist die von Chorleiter Simon Föhr 2021 neu gegründete Big Band „Friends Connection“. Die musikalische Begleitung des Chores übernehmen Christoph Schlanser (Klavier) und Simon Rauch (Schlagzeug). Die Zuhörer erwartet ein buntes Repertoire, das von amerikanischem Klassik-Jazz bis zu deutschem Rock und Pop reicht und unter anderem Stücke von Glenn Miller, Frank Sinatra, Michael Jackson, Carole King, den Eurythmics, den Ärzten und Roger Cicero umfasst.

Konzertkarten können direkt bei der Kreissparkasse Biberach (Hauptstelle) gekauft werden. Auch eine Reservierung online über die Homepage ist möglich: https://www.liederkranz-warthausen.de/index.php/men-chorisma/men-kartenreservierung

Abgeholt und bezahlt werden die Karten an der Abendkasse. Erwachsene zahlen zehn Euro, Kinder und Jugendliche fünf Euro. Konzertbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.