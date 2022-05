CHORISMA Kirchenkonzert in Warthausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 10. April eröffnete der Chor CHORISMA Warthausen unter der Leitung von Simon Föhr mit einem Kirchenkonzert sein Jubiläumsjahr zum 20jährigen Bestehen. Als Gast stand dem Chor der Liederkranz Warthausen mit seiner Dirigentin Helena Klein zur Seite. Die musikalische Begleitung hatten Christoph Schlanser am Klavier und Simon Rauch am Schlagzeug übernommen.

In der nahezu voll besetzten Kirche St. Johannes Evangelist mit ihrer einzigartigen Akustik und begleitet von den einleitenden Begrüßungsworten von Pfarrer Reutlinger, bereitete es Sängerinnen und Sängern sowie dem Publikum sichtlich Freude, nach der langen Zeit der kulturellen Entbehrungen wieder bei einem Konzert musikalisch vereint zu sein.

Kirchliche Gesänge wie z.B. „African Alleluia“, „Cantate Domino“ und „Come Let Us Sing“ sowie das „Ave Verum“ von Mozart drückten passend zum Palmsonntag Verehrung und Lobpreisung aus.

Eher gesellschaftskritisch wurde es bei „Ihr von Morgen“ und „Ich Glaube“ von Udo Jürgens, beide inhaltlich erschreckend aktuell. „Wunder gescheh’n“ und „Like The Beat of A Drum“ verbreiteten Hoffnung und Zuversicht trotz dieser schwierigen Zeiten.

Mit den von allen gemeinsam gesungenen Irischen Segenswünschen fand das gelungene Konzert seinen Abschluss.

Passend zum Thema Hoffnung – Hoffnung auf einen besseren Ort und ein Leben in Frieden – rief CHORISMA zu einer Spende für Geflüchtete aus der Ukraine auf.

1358 Euro aus Eintrittsgeldern und Spenden von Chor und Publikum sind auf diese Weise zusammengekommen und gehen an die Liga der freien Wohlfahrtspflege im Landkreis Biberach (Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie).

Mit den dort eingehenden Spenden kann schnell und unbürokratisch auf Hilfeanfragen aus dem gesamten Landkreis reagiert werden: „Immer mehr geflüchtete Menschen aus der Ukraine kommen auch hier bei uns im Landkreis an. Die meisten finden zu Beginn Unterkunft bei Angehörigen, Freunden, Bekannten. Bis staatliche Regelleistungen gewährt werden können, sind hier schnelle Überbrückungshilfen für das tägliche Leben notwendig“, so Marion Martin, Fachleitung Solidarität der Caritas Biberach-Saulgau.

Nähere Informationen unter: https://www.caritas-biberach.de/beitraege/regionale-spenden-ukrainehilfe/2165968/.