Chorgemeinschaft Heroldstatt stimmt auf Weihnachten ein

Die Chorgemeinschaft Heroldstatt unter der Leitung von Hildegard Klos und ihr Kinderchor Pusteblume mit seiner Chorleiterin Doris Mühle laden ganz herzlich zu ihrem Adventskonzert am Sonntag, 11. Dezember, um 18 Uhr in die Peter- und Paul-Kirche in Sontheim ein. Der Chor wird laut Pressemitteilung ein abwechslungsreiches Programm präsentieren. Auch der Kinderchor wird sowohl traditionelle wie auch moderne Melodien mit viel Begeisterung zu Gehör bringen. Auch die Zuhörer sind zum Mitsingen eingeladen. Die Chöre werden von Florian Sontheimer und Rudolf Schauflinger am E-Piano musikalisch begleitet Außerdem wird Florian Sontheimer mit Orgelmusik erfreuen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.