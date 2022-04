Chor und Corona – die Gospelfriends sind zurück

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Biberacher Gospelfriends hatten, wie andere Chöre auch, eine zweijährige Zwangspause eingelegt. Ein kurzes Proben-Intermezzo im vergangenen Sommer musste wegen erneut ansteigendem Infektionsrisiko rasch wieder abgebrochen werden. Aber nun wagen die Sängerinnen und Sänger gemeinsam mit ihrer Chorleiterin Frau Biffar einen Neubeginn. Eine Aufteilung in zwei Probenchöre, die abwechselnd singen, wird diesen Start ermöglichen. Es wird spannend sein, wieviele der ehemals 70 Chormitglieder nach der langen Pause noch mit von der Partie sein werden. Manche fürchten, das Singen verlernt zu haben, andere sind immer noch vorsichtig. „Wir werden behutsam und niederschwellig wieder einsteigen, damit weder Stimme noch Stimmung leiden“, verspricht die Chorleiterin, „eine gute Gelegenheit für Neueinsteiger!“

Maike Biffar hat während der zwangsverordneten Pause keine Mühe gescheut, um den Chorgeist am Leben zu erhalten, unterstützt von Rosi Dygutsch, die an alle Geburtstage dachte und immer wieder aufmunternde Anregungen, Sinnsprüche und Bilder verschickte. Frau Biffar rief eine Chorzeitung ins Leben, die als E-Post in regelmäßigen Abständen an alle weitergeleitet wurde. Sie bestand aus bunt gewürfelten Beiträgen freiwilliger Redakteure und brachte immer wieder die Zugehörigkeit zum Gospelchor in Erinnerung, der Titel der Chorzeitung war angelehnt an den Lieblingsgospel „Good News“. Aber vor allem musikalisch ruhte die Chorleiterin nicht: sie versuchte, wiederum digital, neue Gospels einzustudieren und spielte jede einzelne Stimme getrennt ein, sodass von Sopran bis Bass alle ihre Stimmlage zu Hause üben konnten. Und darüber hinaus arrangierte sie eine Vielzahl an Titeln aus dem reichen Schatz der Gospeltradition neu für den Chor, um das Repertoire des Chors zu erweitern.

Die Gospelfriends sind ein mehrstimmiger, gemischter Chor, der seit 2013 besteht, viele blicken jedoch auf eine langjährige Chorerfahrung zurück. Der Chor tritt regional bei Konzerten und Gottesdiensten auf zur Unterstützung sozialer Projekte. Aber auch überregionale Auftritte wie in Bamberg und Würzburg gehören zur Erfolgsgeschichte.

Die Proben finden dienstags um 18 Uhr im Gemeindesaal der Heiligen Dreifaltigkeit statt. Wer Lust auf Gospels und Spirituals hat und gerne in der Chorgemeinschaft singen möchte, ist herzlich eingeladen. Tenöre und Bässe sind besonders willkommen.