Chor Biberach United gibt Gospelkonzert

Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (EFG) in Biberach feiert ihr 70-jähriges Bestehen mit zahlreichen Veranstaltungen in den nächsten Monaten. Zum Auftakt gibt am kommenden Samstag, 18. Mai, Biberach United, das kirchen-übergreifende Gospelprojekt, ein Livekonzert in der EFG (Maliweg/Ecke Schönfeldstraße).

Beginn ist um 20 Uhr, Einlass von 19.30 Uhr an. Der Chor singt, begleitet von einer eigenen Band, moderne Gospelsongs und -klassiker. Als Gast spielt außerdem die EFG-Band, die Lobpreis-Formation der gastgebenden Gemeinde. In der Pause gibt es ein Büfett und Getränke.

Der Eintritt ist frei, Spenden für die musikalische Arbeit der EFG sind willkommen.

Am Samstag, 19. Mai, wirkt Biberach United auch beim EFG-Gospelgottesdienst von 10 Uhr an mit.