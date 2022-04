Chirurgen informieren über operative Eingriffe und Therapien

Anlässlich der Vortragsreihe „Gesundheitsforum“ informiert das interdisziplinäre Ärzte- und Expertenteam der Sana Kliniken Landkreis Biberach regelmäßig über aktuelle medizinische Themen. Beim Vortrag am Donnerstag, 28. April, referieren ab 18 Uhr unter dem Titel „Das Behandlungsspektrum der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie und neue OP-Techniken im Bereich der Hernienchirurgie“ die beiden Mediziner Andreas Schwarz und Thomas Schmidt.

Laut Pressemitteilung finden am Biberacher Sana Klinikum Eingriffe des gesamten Magen-Darm-Trakts, der Bauchwand, der Schilddrüse sowie im Bereich der Proktologie statt. In ihrem Vortrag stellen die Chefärzte der Abteilung, Privatdozent Dr. med. Andreas Schwarz und Dr. med. Thomas Schmidt, das Behandlungsspektrum vor und informieren über die Möglichkeiten chirurgischer Therapien. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den neuen OP-Techniken, die im Bereich der modernen Hernienchirurgie, der Behandlung von Bauchwand- und Leistenbrüchen, zur Verfügung stehen.

Pandemiebedingt findet die Veranstaltung am 28. April online via MS-Teams statt. Interessierte können sich bis zum 27. April per E-Mail unter slb-fortbildung@sana.de anmelden und erhalten dann per E-Mail die Zugangsdaten. Es besteht die Möglichkeit, sich mit Fragen direkt an die Experten zu wenden. Weiterführende Informationen findet man online unter www.sana.de/biberach