Chinesische Partnerschüler zu Besuch am Wieland-Gymnasium

Besuch aus China haben Schüler, Lehrer und Eltern des Wieland-Gymnasiums in der Schützenwoche bekommen. 20 Schüler der Partnerschule Xinzhong Senior High aus Shanghai und ihre drei Begleitlehrer waren zu Gast. Neben dem Besuch des Biberacher Schützenfests gab es noch viele andere gemeinsame Unternehmungen. So wurde im Burrenwald geklettert und gegrillt, die Stadt Ulm erkundet, in Metzingen geshoppt und in Stuttgart das Mercedes-Benz-Museum besichtigt. Aber auch der Unterricht am Wieland-Gymnasium kam nicht zu kurz, hier gab es sogar ein paar Deutschstunden extra für die chinesischen Schüler. „Am eindrücklichsten waren aber sicher für alle Beteiligten die vielen persönlichen Begegnungen und die Freundschaften, die untereinander geschlossen werden konnten“, heißt es in der Mitteilung der Schule. Und so ganz nebenbei konnten die deutschen Chinesisch-Schüler ihre am Wieland-Gymnasium erworbenen Sprachkenntnisse ganz praxisnah ausprobieren und erweitern.