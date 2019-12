China, Algen und Kunst

18 Schüler der Biberacher Matthias-Erzberger-Schule haben gemeinsam mit ihren Lehrern im Rahmen des bereits vierten Schüleraustauschs die Greentown Yuhua School in Hangzhou, Hauptstadt der Provinz Zhejiang im Südosten Chinas, besucht.

Nachdem im Frühjahr der erste Teil des Austausches in Biberach stattgefunden hatte, konnten sich die Teilnehmer zunächst in Peking auf das Leben in China einlassen. Highlights wie der Besuch der Chinesischen Mauer, des Platzes des Himmlischen Friedens oder der Verbotenen Stadt konnten bei fast sommerlichen Temperaturen einen grandiosen Eindruck der jahrtausendealten fernöstlichen Kultur liefern.

In Hangzhou gab es dann ein Wiedersehen mit aktuellen und früheren chinesischen Partnerschülern. In den Gastfamilien wurde schließlich das Leben in einer asiatischen Großstadt (mehr als neun Millionen Einwohner) hautnah spürbar. Dabei kam auch der Schulbesuch an der Greentown Yuhua School nicht zu kurz. Dort stellten die Schüler ein in Deutschland konzipiertes Kunstwerk fertig, das die Ergebnisse und Inspirationen des gemeinsam erarbeiteten Projekts „The Art of Green Life – Algen in der Biotechnologie und in der Kunst“ in Form einer überdimensionalen gefilzten Alge zum Ausdruck brachte.

Zum Abschluss der Fahrt lernte die Gruppe noch zwei weitere Boomstädte Chinas kennen: Suzhou, das „Venedig des Ostens“, sowie die Metropole Shanghai. Gefördert wird der projektorientierte Austausch vom Mercator Schulpartnerschaftsfonds, dem Pasch-Programm des pädagogischen Austauschdienstes der Kultusministerkonferenz sowie vom Kultusministerium des Landes Baden-Württemberg.