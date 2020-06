Nach einem dreieinhalb Monate dauernden Prozess gegen eine fünfköpfige Drogenbande ist am Montag das Urteil gefallen. Für das Gericht steht außer Zweifel, dass die Angeklagten bei vier Rauschgift-Beschaffungsfahrten in Slowenien mindestens 13 Kilogramm Marihuana gekauft und im süddeutschen Raum verkauft haben.

Den Kopf der Bande sieht die Kammer in einem 26-jährigen Kroaten, der „die Zügel in der Hand hielt“. Zwei weitere Angeklagte, die dem „inneren Zirkel“ zuzuordnen sind, müssen für jeweils fünfeinhalb beziehungsweise fünf Jahre ins Gefängnis, ein Handlanger wegen Beihilfe für drei Jahre und neun Monate. Lediglich ein von Beginn an geständiger Mittäter ist wegen Beihilfe zu einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt worden.

„Knöcheltief in Beweismitteln gewatet“

Der Vorsitzende Richter Veiko Böhm spricht in seiner 90-minütigen Urteilsbegründung immer wieder davon, dass die Ermittler in diesem Fall „knöcheltief in Beweismitteln gewatet“ seien. Objektive Beweise, die unzweifelhaft belegen, wie die Gruppe um den Bandenchef ihre Drogengeschäfte organisierte. Auf Handybildern waren in einem Eimer gebunkerte Drogenpakete zu sehen, die Männer hatten sich gegenseitig mit Bargeldfächern fotografiert. Sie hatten auf den Fahrten nach Slowenien mit der EC-Karte bezahlt, Videos mit dem Drogenkoffer gedreht oder kurz nach einem Deal Bargeld auf ihre Konten einbezahlt.

Dabei war diese Drogenbande eigentlich zufällig aufgeflogen: Bei einem unspektakulären Polizeieinsatz im September vergangenen Jahres in der Biberacher Wohnung des Mittäters war einem Beamten Marihuana-Geruch aufgefallen, woraufhin der Mann die Polizisten sofort zu einem Koffer führte, in dem ein Freund – der Bandenchef – Drogen bei ihm deponiert hatte (SZ berichtete). Bereits bei seinem ersten Verhör gab der Mann alles zu Protokoll, was er wusste.

Trotz Geständnis kein Heiligenschein

Sein umfassendes Geständnis wertet die Große Strafkammer auch entsprechend. „Das wissen wir zu schätzen, wenngleich wir Ihnen keinen Heiligenschein aufsetzen“, erklärt Böhm und erinnert bei der Urteilsbegründung noch einmal daran, dass zu Beginn des Verhandlungsmarathons im März allen fünf Angeklagten und ihren sieben Verteidigern ein „Deal“ angeboten worden war. Dann hätte der Prozess „verfahrensökonomischer“ sprich schneller abgehandelt werden können. Vier der fünf Angeklagten entschieden sich jedoch dagegen und schwiegen. Wohl aus „Loyalität“ dem Boss gegenüber, gab es doch während des Prozesses lediglich tröpfchenweise Teilgeständnisse. Der eine gab zu, sein Auto für Fahrten ausgeliehen zu haben, der andere, dass er zwar mit in Slowenien gewesen sei – aber dachte, der Boss wolle auf einem Flohmarkt lediglich empfindliche Elektronik-Schnäppchen machen und in Deutschland verticken. „Dabei wussten alle von Anfang an, worum es ging“, fasst Böhm zusammen.

Als selbst der Staatsanwalt zuvor in seinem Plädoyer für den einzigen wirklich geständigen Mittäter eine Bewährungsstrafe fordert, da applaudiert der Boss, ein bulliger Mann mit frisch geschorenem Schädel, mit abfälliger Miene, bis sein Verteidiger ihn einbremst. „Dieses Verfahren ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch Leute, die sich für besonders schlau halten, auf die Nase fallen können“, wendet sich der Richter direkt an den Bandenchef. Er selbst nämlich hatte bei und nach den Drogenfahrten alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen walten lassen: sein Handy abgeschaltet, damit er nicht zu orten war, keine Kontakte von anderen Drogendealern oder Abnehmern gespeichert und sich immer von einem Sicherungsfahrzeug begleiten lassen. Letztlich jedoch war die Beweislast erdrückend, das sogenannte „Teilschweigen“ seiner Bandenmitglieder nützte nichts und auch sein ruppiges Generalgeständnis („Ich war’s, die Jungs wussten von nichts“) am vorletzten Verhandlungstag kam zu spät.

„Die Haftstrafen können Sie auch in Kroatien vollstrecken lassen“, erklärt Richter Böhm abschließend allen Angeklagten, die die Kosten des Verfahrens zu tragen haben. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig, alle Verurteilten können binnen einer Woche Revision einlegen.