Charlotte Ziller ist neue Kreisbrandmeisterin

Der Kreistag des Landkreises Biberach hat Charlotte Ziller in seiner Sitzung am Mittwoch zur neuen Leiterin des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz im Landratsamt. Sie übernimmt damit auch die Aufgabe der Kreisbrandmeisterin. Ziller folgt Peter Frei, der sich im September dieses Jahres privat und beruflich neu orientierte. Auf die freigewordene Stelle gingen sechs Bewerbungen ein.

Charlotte Ziller ist 33 Jahre alt, verheiratet und derzeit Dozentin am Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen. Sie wohnt in Ulm, wo sie aktive Feuerwehrfrau im Bereich Stadtmitte und im ABC-Zug ist. Charlotte Ziller studierte Chemie in Ulm. An der Universität Ulm war sie auch bis 2016 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für analytische und bioanalytische Chemie. Anschließend folgte ihr zweijähriges Brandreferendariat zum höheren feuerwehrtechnischen Dienst für das Institut der Feuerwehr in Nordrhein-Westfalen.

Landrat Heiko Schmid wünschte der neuen Amtsleiterin alles Gute und einen guten Start. Wann dieser sein wird, steht noch nicht fest. „Die gute Zusammenarbeit mit den freiwilligen Feuerwehren des Landkreises ist mir wichtig. Ich möchte sie fördern und fordern und neue Impulse setzen“, sagte Charlotte Ziller vor den Kreistagsmitgliedern und zu ihrem Verständnis, wie sie künftig mit den Feuerwehren im Landkreis Biberach zusammenarbeiten möchte.