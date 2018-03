Chaos auf den Straßen im Südwesten bleibt aus

Trotz weit verbreiteten Schneefalls ist es im Südwesten in der Nacht zum Montag lediglich zu Unfällen mit Blechschäden gekommen. So war in Mannheim gegen zwei Uhr wegen Schneematsch und überfrierender Nässe ein Lastwagen-Fahrer mit seinem Sattelzug von der Straße gerutscht und gegen eine Betonbegrenzung geprallt. Die Polizei beziffert den Schaden auf 8000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Bei einem 22 Jahre alten Mann machte die Polizei überhöhte Geschwindigkeit in Kombination mit Sommerreifen als Unfallursache aus. Mit seinem Wagen war der Mann am Sonntagabend bei Schneefall auf der B 36 bei Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) in die Leitplanken gekracht. Der Schaden liegt bei 5000 Euro.

Im Bereich des Ulmer Polizeipräsidiums kam es seit den Abendstunden zu 27 Verkehrsunfällen, die auf Glatteis zurückzuführen waren. Dabei seien fünf Personen verletzt worden, eine bei einem Unfall im Biberacher Stadtgebiet davon schwer, so ein Sprecher auf Anfrage von schwäbische.de. Der Schaden werde auf etwa 140.000 Euro beziffert.

Einige Flugausfälle

Wenig Vorfälle habe man dagegen in den Bereichen des Polizeirpäsidiums in Aalen, Tuttlingen und Konstanz zu verzeichnen gehabt. Nachfragen vor Ort ergaben kaum witterungsbedingte Unfälle, lediglich im Bereich der Konstanzer Beamten sei es seit dem frühen Morgen zu sieben Unfällen gekommen, die jedoch alle glimpflich endeten. Bei Bopfingen kippte ein Auto bei schneeglatter Fahrbahn zur Seite und landete im Straßengraben.

An den Flughäfen dagegen mussten einige Flüge annuliert werden. So kam es am Stuttgarter Flughafen zu einigen Ausfällen, besonders innerdeutsche Starts und Landungen waren betroffen.

Am Bodensee-Airport in Friedrichshafen mussten Gestern (Sonntag, 3.12.) alle Ankünfte und Abflüge aus und nach Frankfurt gestrichen werden, aktuell sind zwei Flüge nach Frankfurt sowie Basel von Streichungen betroffen. Dies habe allerdings eher mit Problemen in Frankfurt zu tun, wo das Winterwetter den Flughafen stärker getroffen hat. Die Passagiere müssten in Friedrichshafen zwar möglicherweise etwas mehr Zeit mitbringen, doch ansonsten sei das Wetter wenig problematisch, so ein Flughafensprecher.

Wetter bessert sich

Wie der Deutsche Wetterdienst am Montag in Stuttgart mitteilte, lässt mildere Luft die Schneefallgrenze im Laufe des Tages auf 500 Meter steigen. Im Bergland bewegen sich die Temperaturen weiter um den Gefrierpunkt. Bis zum Dienstag können daher stellenweise weitere 1 bis 5 Zentimeter Schnee hinzukommen.

Auch in tieferen Lagen muss wegen überfrierender Nässe oder Reif mit Glätte gerechnet werden. Regional bildet sich in der Nacht zum Dienstag Nebel. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 3 und 5 Grad.

