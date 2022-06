Ausbildungsmesse steht an: Chancen auf den Traumberuf besser denn je

Junge Menschen, die auf der Suche nach dem passenden Ausbildungs- oder Studienplatz sind, sollten sich Freitag, 24. Juni, dick im Kalender anstreichen. Denn zum ersten Mal nach drei Jahren findet die „future4you“, die größte Ausbildungsmesse im Landkreis Biberach, von 9 bis 17 Uhr wieder in Präsenz statt. Der Veranstaltungsort ist diesmal der frühere B1-Baumarkt, Obere Stegwiesen 10, in Biberach (beim Kaufland).

120 Aussteller präsentieren auf rund 3500 Quadratmetern Ausstellungsfläche ihre Möglichkeiten zum Berufseinstieg. Neben kaufmännischen, technischen und handwerklichen Berufen werden auch die Angebote mehrerer Hochschulen mit ihren Studiengängen vorgestellt. Dazu zählen auch duale Studiengänge, die abwechselnd in Betrieb und Hochschule stattfinden. Die Organisatoren rechnen mit rund 1900 Jugendlichen, die zur Messe kommen werden.

Gespräche auf Augenhöhe und Vorträge

Neben Geschäftsführern, Personalleitern oder Ausbildungsbeauftragten sind bei verschiedenen Firmen auch Auszubildende mit an den Ständen, so dass die jungen Menschen sich „auf Augenhöhe“ über verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten informieren können.

Auch außerhalb der Messehalle präsentieren sich verschiedene Anbieter von Ausbildungsplätzen auf dem Freigelände. So steht dort beispielsweise der Infotruck der Metall- und Elektroindustrie. In einer Vortragsreihe stellen sich über den Tag verteilt insgesamt elf Unternehmen und Institutionen sich und ihr Ausbildungsangebot vor.

Viele Firmen suchen derzeit verstärkt nach Auszubildenden. „Die Chance, seinen Traumberuf erlernen zu können, stehen besser denn je“, sagt Michael Wägerle, Pressesprecher der Agentur für Arbeit in Ulm, die ebenfalls auf der „future4you“ vertreten ist. Die Zahl der bei der Arbeitsagentur für den Landkreis Biberach gemeldeten Bewerberinnen und Bewerbern stand in den vergangenen Jahren immer eine deutlich höhere Zahl an offenen Ausbildungsstellen gegenüber. So waren es im Zeitraum 2021/22 knapp 1050 Bewerber, denen 1503 offene Azubistellen gegenüberstanden.

So sieht es im Handwerk aus

„Wir haben derzeit im Raum Biberach 89 offene Lehrstellen in 72 Handwerksbetrieben“, so Giuseppe Palmieri, Pressesprecher der Handwerkskammer Ulm. Im gesamten Kammergebiet zwischen Ostalb und Bodensee seien es derzeit sogar 508 unbesetzte Stellen. „Eigentlich ist für potenzielle Azubis in allen Branchen und Gewerken etwas dabei. Gesucht werden insbesondere Kraftfahrzeugmechatroniker, Zimmerer sowie Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik“, so Palmieri. „Die Chancen für Jugendliche aus Biberach und Umgebung stehen momentan gut, auch kurzfristig noch einen Ausbildungsplatz in einem Handwerksbetrieb zu bekommen. Wir können noch in jeder Region nahezu jeden Berufswunsch erfüllen.“

Auch in der Metall- und Elektroindustrie in der Region sieht es trotz Urkainekrieg und Lieferkettenproblemen für junge Menschen gut aus. „Im nächsten Jahr wollen die meisten Firmen die Zahl der Ausbildungsplätze beibehalten, 25 Prozent der Firmen im Kreis planen, noch mehr Azubis einzustellen als bisher. Niemand will reduzieren“, sagte Südwestmetall-Geschäftsführer Götz Maier kürzlich im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

In der IHK-Stellenbörse, in der Betriebe ihre offenen Ausbildungsstellen eingeben können, sind für 2022 noch 475 offene Azubistellen in der gesamten IHK-Region verzeichnet, wie Frank Stumm. Leiter der Abteilung Ausbildung bei der IHK Ulm mitteilt. Für 2023 seien bereits 144 Stellen hinterlegt. „Diese Zahl wird in den nächsten Monaten noch wachsen.“

Vorbereitung auf die Messe ist wichtig

Wer einen Messebesuch plant, sollte sich darauf vorbereiten, unter anderem mit einer Checkliste, die es auf der Internetseite www.future4you-bc.de als Download gibt. Auf der Seite finden sich auch jede Menge weitere Infos zur Messe und zu den einzelnen Firmen und Institutionen, die dort vertreten sind. Der Eintritt zur Messe ist frei. Kostenlose Parkplätze sind ausreichend vorhanden. Direkt am Kaufland und in unmittelbarer Nähe gibt es Bushaltestellen. Der Bahnhof Warthausen ist in weniger als fünf Minuten zu Fuß erreichbar. Ergänzt wird die Live-Bildungsmesse durch die Online-Plattform future4you-bc.de/365t

Ausrichter der Messe ist der Rotary-Club Biberach Weißer Turm in Kooperation mit der Stadt Biberach, der AOK, der Agentur für Arbeit, der Kreishandwerkerschaft, der IHK Ulm, dem Arbeitgeberverband Südwestmetall und der „Schwäbischen Zeitung“.