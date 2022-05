Chance auf 1500 Euro beim „Stadtradeln“

Eine Teilnahme beim „Stadtradeln“ der Stadt Biberach lohnt sich. So gibt es attraktive Wertgutscheine, die am Ende der Aktion unter allen aktiven Biberacher Stadtradlern verlost werden. Die teilnehmenden Schulen können sich über einen Sonderpreis freuen. Dieser wird von der Bürgerstiftung Biberach gespendet. Das teilt die Stadt mit.

„Fahrradfahren bietet Spaß an der frischen Luft, Flexibilität, Schnelligkeit im innerstädtischen Verkehr und stärkt die eigene Gesundheit“, heißt es in der Medienmiteilung. Unter allen aktiven Radelnden, die während des Aktionszeitraums mehr als 50 Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen, werden die Wertgutscheine verlost, so die Stadt. Der Gutschein mit dem höchsten Wert, und zwar 1500 Euro, ist in einem beliebigen Biberacher Fahrradgeschäft einzulösen. Sieben weitere Gutscheine mit einem Gesamtwert von ebenfalls 1500 Euro können in einem Fahrrad- oder Sportgeschäft nach Wahl eingelöst werden. Die 1500 Euro werden wie folgt aufgeteilt: ein Gutschein à 750 Euro, ein weiterer à 250 Euro und fünf à 100 Euro. Die großzügigen Gewinne werden von folgenden Sponsoren finanziert: AOK, Boehringer Ingelheim, e.wa riss, Handtmann, Kreissparkasse Biberach, Volksbank Ulm-Biberach eG und Vollmer. Die Bürgerstiftung Biberach bindet ihre Spende in Höhe von 1000 Euro an Preise für die teilnehmenden Schulen des Biberacher „Stadtradelns“. Beim „Stadtradeln“ ist es möglich, in einem Account für mehrere Radelnde gemeinsam die gefahrenen Kilometer einzutragen, beispielsweise für Familien oder Schulklassen.