Chöre singen und sammeln für Schule in Nigeria

Das vom Wieland-Gymnasium (WG) initiierte Konzertprojekt „Jazz in Mass“ mit Chorkonzert und Konzertgottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche in Biberach hat viele Zuhörer begeistert.

Nun profitiert auch ein Hilfsprojekt von der Kooperation der WG-Chöre mit dem Chor des Progymnasiums Bad Buchau, dem Jugendchor Voicelab, der Landesakademie Ochsenhausen, dem Jazzchor Biberach, dem Clara Vetter Trio und der Schlagzeugschule Rhythmpoint Laupheim. Konzerteinnahmen und Kollekte ergaben einen Gesamterlös von 3600 Euro für das Schulprojekt „Ugwaku“.

Dem in Deutschland wirkenden und aus Nigeria stammenden Pfarrvikar Paul Odoeme gelang es mit Unterstützung, innerhalb von drei Jahren den Bau einer Schule in dem nigerianischen Ort Ugwaku zu bewerkstelligen – in einem Land, in dem etwa 60 Prozent der Kinder und Jugendlichen ohne Schulbildung sind und in dem es viel zu wenig Schulen gibt.

Nun soll ein Sportplatz für die Schule zu errichtet werden. Dafür kann Odoeme den von den Konzertverantwortlichen Ute Dorn und Marion Weigele gemeinsam mit einigen Chormitgliedern und Schulleiter Ralph Lange überreichten Scheck gut gebrauchen.