Cem Özdemir besucht Messestand von Handtmann

Hoher Besuch am Messestand der Handtmann Maschinenfabrik aus Biberach: Landwirtschaftsminister Cem Özdemir informierte sich auf der „Anuga FoodTec“-Messe in Köln über die neuesten Technologien bei Handtmann. Dies teilt das Unternehmen in einer Pressemeldung mit. Die „Anuga FoodTec“ zähle international als absolute Top-Messe für die Lebensmittel- und Getränkezulieferindustrie mit rund 1.700 Ausstellern und über 50.000 Fachbesuchern. Unter dem Motto „Wir machen Ideen zu Lösungen“ präsentierte die Handtmann Maschinenfabrik Prozesslösungen zur Herstellung vielfältiger Lebensmittel, heißt es. Dabei lag der Fokus auf den sechs Kernbranchen Fleisch und Fleischalternativen, Molkerei, Backwaren, Süßwaren, Vegetarisch und Vegan sowie Tiernahrung. Laut Bericht sei der Automat mit Snacks zur Verkostung für die Kunden ein Highlight auf dem Messestand gewesen. Diese Konzeptprodukte seien in den letzten Wochen durch das Handtmann-Team in Biberach selbst hergestellt worden.