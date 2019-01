Cellofoam produziert nun auch in China

Das Biberacher Schallschutzunternehmen Cellofoam produziert ab sofort auch in China. Damit hat das Unternehmen seine internationale Präsenz weiter ausgebaut und neben der Türkei und der Tschechischen Republik einen weiteren Produktionsstandort in China. Dort sollen künftig Schallschutzmaterialien für Busse, Schienenfahrzeuge und Industrieanwendungen produziert werden.

In Lianyungang, in der Provinz Jiangsu, im Osten Chinas, wurde ein 4000 Quadratmeter großer Fertigungsstandort bezogen. Vertriebsleiter Jürgen Grimmeißen hat die Gründung des Joint-Venture begleitet und betont, dass dies ein gelungener Schritt ist, um den asiatischen Raum konsequenter betreuen zu können. „Für Cellofoam ist China eine wichtige Wachstumsregion, die uns weitere Möglichkeiten erschließt“, so Grimmeißen in einer Mitteilung des Unternehmens. „Der Produktionsstandort in Lianyungang erlaube es, „dem chinesischen Markt unsere Cellofoam Produkte in der Qualität ,Made in Germany’ mit deutlich kürzeren Transportwegen zur Verfügung zu stellen“, so Grimmeißen.