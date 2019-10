Gelungener Saisonabschluss: Zwei Titel, einen dritten Platz in der Mannschaftswertung und viele persönliche Bestleistungen hat es für die TG Biberach bei den internationalen Bodensee-Leichtathletik-Meisterschaften (IBL) gegeben. Besonders erfolgreich war Celina Tremp (W13), die sich den Titel im 75-Meter-Sprint holte.

Die IBL-Nachwuchsmeisterschaften wurden in Aulendorf ausgetragen. Bereits im Vorlauf hatte Celina Tremp ihre Konkurrenz im Griff: Mit einer Zeit von 10,59 Sekunden über 75 Meter sicherte sich die 13-Jährige als Zweitschnellste einen Platz im Finale. Bei allen Läufen hatte das über 20 Sprinterinnen große Feld mit starken Windböen zu kämpfen. Tremp ließ sich weder vom Gegenwind noch von der Konkurrenz beirren. Sie kam gut aus dem Startblock und führte auch im Finale von Anfang an. Nach einer überragenden Zeit von 10,49 Sekunden überquerte sie fast zwei Zehntel schneller als die Zweitplatzierte Caroline Maurer (TG Stockach) die Ziellinie und sicherte sich damit ihre erste Goldmedaille. Auch für ihre Zwillingsschwester Cecile lief es gut. Sie erreichte zwei fünfte Plätze, jeweils mit neuer persönlicher Bestleistung. Die 75 Meter absolvierte sie in 10,94 Sekunden und den 800-Meter-Lauf in 2:49,07 Minuten. Sie teilte sich ihr Rennen gut ein und konnte sich so in einem Schlussspurt noch von Platz sieben auf Rang fünf vorarbeiten.

Die IBL-Mehrkampfmeisterschaften fanden in Weingarten statt. Mit insgesamt 4600 Punkten im Vierkampf sicherten sich Anna Erhart (1599 Punkte), Celina Tremp (1517) und Maybrit Kreye (1484) von der TG Biberach den dritten Platz in der U14-Mannschaftswertung. Damit reihte sich das TG-Team knapp hinter der TSG Leutkirch (4618) und der LG Östlicher Bodenseekreis (4608) ein.

Ihr Trainer Andreas Ostertag (M55) nahm am Zehnkampf teil und siegte mit 4957 Punkten – besonders hervorzuheben sind dabei seine 1,52 Meter im Hochsprung sowie 3,10 Meter im Stabhochsprung. Ostertag zeigte sich sowohl mit den Leistungen seiner Mädels als auch mit seinen eigenen sehr zufrieden: „Zum Saisonabschluss noch einmal so viele Bestleistungen übertrafen meine Erwartungen“, so Ostertag.