Celia gewinnt DAK-Dance-Challenge

Celia aus Biberach hat sich bei der DAK-Dance-Challenge den Sieg in Baden-Württemberg geholt. Als Belohnung gab es dafür ein Soundpaket, bestehend aus einem hochwertigem Bluetooth-Lautsprecher und In-Ear Kopfhörer. Jetzt hat die junge Biberacherin sogar die Chance auf den Bundessieg, wie die DAK mitteilt. Vorausgesetzt, sie gewinnt das notwendige Onlinevoting.

Wegen der Corona-Krise hatte die DAK-Gesundheit in diesem Jahr einen Solo-Tanzwettbewerb anstelle ihres Dance-Contest gestartet. Videos wurden online eingereicht und sowohl von einer Jury als auch durch ein Online-Voting bewertet. Mehr als 1000 Teilnehmer konnten sich so trotz Einschränkungen im Wettbewerb messen. Nun geht es für Celia in der Altersgruppe Young Teens weiter. Vom 20. bis 31. Juli wird online abgestimmt und dann fällt die Entscheidung, wer bei der Challenge die beste Choreografie Deutschlands abliefert.

Bei der Abstimmung zählt für Celia nun jede Stimme. „Ich hoffe, dass hier in der Region alle für unsere Siegerin Werbung machen“, sagt Sandra Röhl von der DAK-Gesundheit in Biberach. Damit es gerecht zugeht, wird der jeweils beste Teilnehmer in den Alterskategorien Kids (7-11 Jahre), Young Teens (12-16 Jahre) und Teens (ab 17 Jahre) ermittelt. Die drei Top-Tänzer in Deutschland werden zu einem professionellen Videodreh eingeladen.

Alle Infos und das Voting gibt es unter www.dak-dance.de