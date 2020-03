CDU sorgt sich um Veranstalter der Kreismusikfeste

Die Kreistagsfraktion der CDU ist in Sorge um die veranstaltenden Vereine der Kreismusikfeste Ende April in Mietingen und im Juni in Hochdorf.Aktuell bestehe die Befürchtung, dass auch diese Feste abgesagt oder verschoben werden müssen. „In dieser Situation, wollen wir den Musikvereinen aus Mietingen und Hochdorf helfen“, so Roland Wersch, CDU-Fraktionsvorsitzender, in einer Pressemitteilung.

Die Fraktion spreche sich dafür aus, die Musikvereine Mietingen und Hochdorf mit Kreismitteln zu unterstützen, sollten die Kreismusikfeste nicht wie geplant veranstaltet werden können und unvorhergesehene Kosten entstehen. Die CDU befürchtet, dass es ansonsten sehr schwer wird, in den kommenden Jahren Veranstalter für Kreismusikfeste zu finden.

Da die Kreismusikfeste den Landkreis in einer besonderen Weise repräsentieren, sieht die CDU-Kreistagsfraktion den Kreis in besonderer Pflicht zu helfen. Gleichzeitig bittet die CDU-Kreistagsfraktion die Verwaltung um eine Umfrage bei allen ehrenamtlichen Institutionen im Hinblick auf unvermeidbare finanzielle Zusatzbelastungen aufgrund von Corona. Die CDU im Kreistag plädiert für eine möglichst unbürokratische Hilfe im Rahmen des Kreishaushalts 2020. Wersch hat sich in einem Brief an Landrat Heiko Schmid gewandt und ihn um Unterstützung gebeten.