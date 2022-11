CDU-Senioren im Kreis Biberach erneut ausgezeichnet

Bei der alle zwei Jahre stattfindenden Landestagung der Seniorenunion Baden-Württemberg in Stuttgart sind die CDU-Senioren im Kreis Biberach wie schon im Jahr 2020 für ihre besonders engagierte und motivierte Tätigkeit in der Seniorenarbeit mit dem als Bezirkssieger ausgezeichnet worden. Grund für die erneute Auszeichnung mit dem E.L.A.N. Dynamic Award der Senioren-Union Baden-Württemberg waren die vielfachen Aktivitäten der CDU-Kreissenioren unter ihrem langjährigen Vorsitzenden Hans Rapp und nach dem altersbedingten Wechsel im Jahr 2022 von Wolfgang Dahler. Hatte die Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren noch die umfänglichen Pläne von Rapp eingeengt, gab Dahler für die Senioren wieder „grünes Licht“. Ob Stammtisch, Betriebsbesichtigungen, kulturelle Veranstaltungen oder auch (mehrtägige) Ausflüge unter fachkundlicher Leitung wie zuletzt nach Südtirol, bieten den Senioren zwanglos Möglichkeiten des Austausches und der Information.

Wolfgang Dahler, erfreut und überrascht zugleich, übernahm in Stuttgart die Auszeichnung aus den Händen des Landesvorsitzenden Rainer Wieland. Dabei verwies Dahler auf die Verdienste seines Vorgängers im Amt, die zu dieser Ehrung beigetragen hatten.