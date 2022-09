Cathrine Gräser vertritt die Landesfarben in Münster

Mehr als zufrieden sind Cathrine Gräser vom RC Rißegg und ihr selbst ausgebildeter Wallach Fürst Franz von den Deutschen Amateur Meisterschaften in Münster-Handorf zurückgekehrt. Die beiden hatten sich durch konstant gute Leistungen über die Turniersaison 2022 hinweg für das Championat qualifiziert und wurden als Vertreter Baden-Württembergs nominiert. Damit gehört Gräser zu den besten 20 Amateurreitern Deutschlands. Zu einer Platzierung fehlte am Ende jedoch das letzte Quäntchen Glück.

Die Regeln für die Qualifikation sind streng, lediglich die besten Amateurreiter der jeweiligen Leistungsklasse dürfen die Landesfarben bei den Deutschen Amateur Meisterschaften vertreten. Diese Nominierung zu erhalten, ist eine große Ehre und eine Auszeichnung für jahrelange harte Arbeit.

Das Pferd von Cathrine Gräser war noch nie zuvor auf einem Turnier mit Übernachtung. Das Stallzelt war also ebenso Neuland für Fürst Franz wie die acht Stunden lange Anreise auf dem Transporter. Umso beachtlicher war, dass die beiden dennoch gewohnt souveräne Leistungen abriefen, konzentriert waren und einander vertrauen konnten. Das Gelände rund um das Münsteraner Dressurviereck war wunderschön, hatte es aber in sich. Viele Pferde waren stark beeindruckt vom Geräuschpegel auf dem Turniergelände und der Dekoration rund um das Prüfungsviereck.

Cathrine Gräser und Fürst Franz zeigten im Amateur Championat sowohl am Freitag als auch am Samstag zwei sehr ordentliche Runden auf M*-Niveau, jeweils harmonisch und ohne grobe Fehler. Ein paar Kleinigkeiten, die schnell teuer sein können, gab es dennoch. In der Qualifikationsprüfung am Freitag erhielten die beiden 668 Punkte für ihre Vorstellung, was gute 67,475 Prozent bedeutete. Am Ende entschieden nur vier Punkte über die Platzierung. Ein deutliches Zeichen dafür, dass die Leistungsdichte der Teilnehmenden sehr hoch war und es den Richtern schwer fiel, eine Platzierung zu vergeben.

Gleiches wiederholte sich am Samstag im kleinen Finale. Nur 5,5 Punkte fehlten dem Paar aus Rißegg zur Platzierung. Am Ende wurde es mit 66,768 Prozent der undankbare erste Reserveplatz. Das gesamte Starterfeld lag einmal mehr eng beisammen, sodass erneut nur wenige Punkte über teils mehrere Plätze entschieden.