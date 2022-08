Carstensen und Krämer coachen Wacker-Frauen

Die Fußballerinnen des FC Wacker Biberach bestreiten die neue Bezirksliga-Saison mit einem neuen Trainergespann: Jens Carstensen und Andreas Krämer bereiten das Team bereits intensiv auf die Meisterschaftsrunde vor und proben in Pokal- und Testspielen den Ernstfall, um zum Punktspiel-Auftakt am Samstag, 10. September, gegen den SV Reinstetten II fit zu sein.

Carstensen, ehemalige Landesliga-Größe beim FC Wacker, SV Tannheim und FV Bad Waldsee, hatte das Amt des Frauentrainers beim FCW bereits in den 1990er-Jahren inne. In den vergangenen Jahren wirkte er als Jugendcoach bei der SG Mettenberg und wird dies parallel zu seinem Trainerjob bei den Wacker-Frauen auch weiterhin tun. Ihm zur Seite steht Andreas Krämer, der sich beim FC Wacker seit Jahren unter anderem in der Jugendarbeit engagiert.