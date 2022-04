Carstensen holt sich die Bronzemedaille

Die Biberacher Florettfechterin Lina Emmi Carstensen hat die Bronzemedaille bei den U20-Landesmeisterschaften Baden Nord/Württemberg gewonnen. In einem kleinen aber laut Mitteilung stark besetzen Teilnehmerfeld hatte sich die 16-jährige Schülerin mit Fechterinnen des gastgebenden FC Tauberbischofsheim, der TSG Weinheim, des PSV Stuttgart, TV Lahr, TV Haueneberstein und des SV Esslingen auseinanderzusetzen.

Die Biberacherin startete stark in das Turnier, konnte in der Vorrunde vier Gefechte gewinnen und musste drei verloren geben. In der anschließenden Direktausscheidung traf Carstensen im Viertelfinale auf Amelie Höpfl (FC Tauberbischofheim), die sie 15:11 bezwang. Im Halbfinale wartete dann Mirjam Kieckbusch (PSV Stuttgart). In der Vorrunde noch souverän siegreich gewesen, fand die junge Biberacherin in diesem Duell nicht das rechte Mittel, um die drei Jahre ältere Kieckbusch zu besiegen. Das Gefecht endete 15:2 für die spätere Turniersiegerin vom PSV Stuttgart. Carstensen beendete das Turnier so mit dem dritten Platz. Damit sammelte sie auch wichtige Punkte für die Landesrangliste.