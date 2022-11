Carstensen belegt Rang 64 in Moers

Floriane Karnath und Lina Carstensen haben die Farben der TG Biberach beim international besetzten Florettturnier in Moers vertreten. Carstensen erreichte dabei mit Rang 64 die beste TG-Platzierung.

In der U17-Florettkonkurrenz traten 91 Starterinnen an. Floriane Karnath glückte der Turnierstart, sie bezwang Franka Wiesner (DFC Düsseldorf) ungefährdet mit 5:2. Im zweiten Gefecht führte die Biberacherin schnell mit 3:0 gegen Lena Kosin (FC Moers), musste sich aber am Ende knapp mit 4:5 geschlagen geben. In der Direktausscheidung blieb die TG-Fechterin gegen Pia Hubold (FSC Jena) zunächst in Schlagdistanz, verlor letztlich jedoch nach TG-Angaben trotz großen Einsatzes mit 8:15. Platz 70 schlug im Endklassement für Karnath zu Buche.

Am folgenden Tag stand die U20-Konkurrenz auf dem Programm. Neben Lina Emmi Carstensen startete auch Karnath für die TG. Für Letztere war an diesem Tag die deutlich ältere Konkurrenz nicht zu knacken, Platz 93 unter 98 Teilnehmerinnen brachte schließlich einen Erfahrungsgewinn.

Carstensen startete gegen Florentine Grund (Dresdener FC) mit einem 5:2-Sieg ins Turnier. Im ersten Gefecht der Direktausscheidung lieferte sich die Biberacherin ein spannendes Gefecht mit Rana Al Hashim (Fechtzentrum Halle) und behielt mit 15:14 die Oberhand. In der Runde der letzten 64 hatte die TG-Fechterin dann kein Glück mit der Setzliste, musste sie doch direkt gegen die spätere zehntplazierte Finja Malu Herwig (VFL Marburg) antreten. Dieser unterlag Carstensen mit 9:15 und belegte so den 64. Platz in der Schlussabrechnung.