Carolin Ehringer leitet nun das Amt

Carolin Ehringer hat zum 1. August die Leitung des Amts für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung bei der Stadtverwaltung Biberach übernommen. Die 43-Jährige war bislang Sachgebietsleiterin für den Bereich Sport und Bäder bei der Stadt Ulm. Der Gemeinderat hatte sie Mitte Mai zur Nachfolgerin von Irene Emmel gewählt.

Auf ihrer neuen Stelle in Biberach erwartet Carolin Ehringer ein vielfältiges und herausforderndes Aufgabengebiet. Das Amt für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung verantwortet den gesamten Grundstücksverkehr, die Grundstücksverwaltung, die Förderung und Betreuung des Wirtschaftsstandortes sowie das Stadtmarketing der Stadt Biberach.

Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Tätigkeit wird auf Grundstücksverhandlungen liegen, wobei ihr der Umstand entgegenkommt, dass ihr Vater Landwirt war: „Ich komme selbst vom Land und weiß, wie Menschen hier denken. Ich kann mit ihnen verhandeln und möchte, dass sich am Ende keine Seite über den Tisch gezogen fühlt.“ In Bezug auf die Wirtschaft ist ihr wichtig, dass diese einen verlässlichen Partner in der Verwaltung hat und individuell auf die verschiedenen Bedürfnisse der Betriebe und Unternehmen eingegangen wird: „Nach 20 Jahren bei der Stadt Ulm bin ich bereit für eine neue berufliche Herausforderung. Biberach ist eine sehr schöne Stadt mit viel Entwicklungspotenzial.“

Biberach ist für Ehringer kein Neuland: 1998 hat sie am Pestalozzi-Gymnasium in Biberach Abitur gemacht und anschließend an der Fachhochschule Kehl Verwaltungswissenschaften studiert. Ihre berufliche Laufbahn begann dann 2002 bei der Stadt Ulm in der Abteilung Bildung und Sport als Sachbearbeiterin Sportveranstaltungen und Sportstättenverwaltung, ehe sie 2008 die Sachgebietsleitung für den Bereich Sport und Bäder übernahm.

Ihr künftiger Vorgesetzter, Erster Bürgermeister Ralf Miller, freut sich über die zügige Besetzung dieser für die Stadtverwaltung so wichtigen Stelle: „Frau Ehringer ist bodenständig und kommunikativ – wichtige Voraussetzungen für ihr künftiges Aufgabengebiet. Im Bewerbungsverfahren hat sie zudem gezeigt, dass sie große fachliche Kompetenz mitbringt und sich auch in schwierigen Situationen behaupten kann.“

Neben der Amtsleitung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung wird Carolin Ehringer auch die stellvertretende Betriebsleitung des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft übernehmen.