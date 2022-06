Caritas lädt zu 15-Jahr-Feier der Eltern-Kind-Sprachspielgruppen ein

Der Migrationsdienst der Caritas Biberach-Saulgau feiert das 15-jährige Bestehen der Eltern-Kind-Sprachspielgruppen, die nach dem „Griffbereit“-Konzept arbeiten. Im Rahmen einer Jubiläumsfeier mit geladenen Gästen, Teilnehmenden aus den Gruppenangeboten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und weiteren Interessierten wird am Donnerstag, 23. Juni, von 15 bis 18 Uhr in den Räumlichkeiten der Kolpingsfamilie Laupheim und im Pfarrgarten der Katholischen Kirchengemeinde Sankt Petrus und Paulus in Laupheim gefeiert.

Im Frühjahr 2007 startete der Migrationsdienst der Caritas Biberach-Saulgau in Biberach und in Laupheim jeweils mit einer Eltern-Kind-Sprachspielgruppe. Angelehnt waren die Gruppen an ein in Nordrhein-Westfalen erfolgreich erprobtes Bildungsprogramm für Familien und ihre Kinder namens „Griffbereit“. Bald wurden an den genannten Standorten je eine weitere Gruppe und von 2011 bis 2015 eine in Bad-Schussenried eingerichtet.

Das Ziel des Angebotes ist es Eltern mit ihren Kindern im Alter von null bis drei Jahren zu einem frühen Zeitpunkt in der Bildungskarriere ihrer Kinder an die deutsche Sprache heranzuführen, die frühkindliche Entwicklung durch kleinkindgerechte Aktivitäten zusammen mit den Eltern/Familien zu fördern und zugleich den Eltern Informationen über Bildungseinrichtungen und Fragen zum Thema Familie und Kinder zu vermitteln. Während die Gruppen zunächst was die Herkunftsländer der Familien angeht eher homogen belegt waren, sind sie heute gemischt und für alle Familien geöffnet.