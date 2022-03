Caritas koordiniert die Akquise von Wohnraum für Geflüchtete im Kreis Biberach

Die Caritas Biberach-Saulgau unterstützt mit ihrem Projekt „Türöffner“ die Koordination der Akquise von privatem Wohnraum für geflüchtete Menschen.

Wie die Caritas in einer Pressemeldung mitteilt, erreichten sie in der vergangenen Woche viele Anrufe und E-Mails von Menschen, die in der aktuellen Situation helfen wollen. Allein in den ersten Tagen sind 35 Wohnraumangebote für Menschen auf der Flucht eingegangen. Hinzu kamen Absprachen mit dem Landratsamt Biberach, den Dekanaten Biberach und Bad Saulgau sowie den anderen Wohlfahrtsverbänden in der Region. Schnell sei deutlich geworden, dass eine Koordinationsstelle für Wohnraumangebote nötig ist. „Türöffner“ biete dafür die notwendige Infrastruktur. Bereits seit mehr als zwei Jahren würden durch das Projekt Wohnungen an Menschen vermittelt, die sich auf dem Wohnungsmarkt schwer tun. Jetzt gelte es aus aktuellem Anlass, eine etwas breitere Perspektive einzunehmen.

Wer Wohnraum zur Verfügung stellen kann oder Wohnraum für Menschen auf der Flucht sucht, kann sich unter Telefon 07351/8095-100 oder per E-Mail an talaj.r@caritas-biberach-saulgau.de melden. Das Angebot wird mit Informationen wie Größe, Lage oder Möblierung aufgenommen und bei Anfragen vermittelt. Die Caritas steht in Kontakt mit den Landratsämtern Biberach und Sigmaringen, die bei Bedarf die Daten zur Verfügung gestellt bekommen. Auch über www.caritas-biberach.de ist die Suche nach Wohnraum für geflüchtete Menschen möglich.

Wer größeren Wohnraum im Umfang für mehr als zehn Personen zur Verfügung stellen möchte, wird gebeten, direkt unter Telefon 07351/52-7399 oder per E-Mail an asyl-wohnheimleitung@biberach.de Kontakt mit dem Amt für Flüchtlinge und Integration beim Landratsamt aufzunehmen.

Neben Unterkunftsmöglichkeiten werde auch eine Überbrückungshilfe für das tägliche Leben gebraucht, bis die Regelleistungen anlaufen, so die Caritas. Aus diesem Grund haben die Mitglieder der Liga der freien Wohlfahrtspflege ein regionales Spendenkonto eingerichtet. Damit könne schnell und unbürokratisch auf Hilfeanfragen aus dem gesamten Landkreis reagiert werden. Die Kontodaten: Caritas Biberach-Saulgau, Kreissparkasse Biberach, IBAN: DE51 6545 0070 0000 0185 97, Verwendungszweck: „Ukrainehilfe in der Region“.