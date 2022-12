Caritas in Biberach bezieht neue Räume

Das neue „Haus der Caritas“ in der Waldseerstraße 24 in Biberach ist fertig. Am 13. Dezemberstartet der Umzug in die heiße Phase. Ab Montag, 19. Dezember, befinden sich dann die Caritas-Dienste Hilfen im Alter & Trauer und Hospiz, Integrierte Familienhilfen, Migrationsdienste und Suchthilfen im neuen Gebäude in der Waldseerstraße 24 in Biberach. Im „Alfons-Auer-Haus“ in der Kolpingstraße 43 verbleiben die Angebote der Psychologischen Familien- und Lebensberatung. Auch während des Umzugs ist die Telefonzentrale der Caritas Biberach-Saulgau unter der Nummer 07351/8095100 immer zu erreichen. Die Durchwahlnummern zu den einzelnen Fachdiensten sind auch nach dem Umzug gleich, teilt die Caritas mit