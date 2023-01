Caritas Biberach-Saulgau bietet Online-Treffen für pflegende Angehörige

„Pflege zu Hause - was nun?“ ist Thema eines Online-Treffens für pflegende Angehörige. Ansprechen möchte die Caritas auch Pflegende, die vielleicht erst ganz neu in der Situation sind. Die Caritas will darüber informieren, welche Schritte für die Vorbereitung auf die häusliche Pflege sinnvoll sind, aber auch Hilfestellung und Entlastungen bieten. Hierzu bietet die Caritas ein Kompaktseminar per Zoom an.

Es besteht die Möglichkeit, sich entweder zu allen vier Vorträgen anzumelden oder auch nur zu einem einzelnen Vortrag. Los geht’s am 25. Januar, 18 Uhr, zum Thema „Vom Antrag des Pflegegrades bis zur Leistung der Pflegeversicherung“. Referentin ist Petra Hybner vom Pflegestützpunkt Biberach.

Nächster Termin ist dann am 1. März, 18 Uhr. Thema ist bei diesem Treffen „Rückenschonendes Bewegen des Patienten“. Referentin ist die Kinästhetik-Trainerin Kerstin Dewald. Weiter geht es am 29.März, 18 Uhr, mit dem Thema „Betreuung zu Hause braucht viele Schultern!“. Online dabei ist die Pflegedienstleitung der Katholischen Sozialstation Biberach. Der letzte Termin findet schließlich am 26. April, 18 Uhr, statt. Im Fokus steht dann der „Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen bei demenzkranken Angehörigen“. Referentin ist Anne Magin-Kaiser vom Kolping Bildungswerk Riedlingen.

Interessierte erahlten per Mail jeweils den Zoom-Link und weitere Infos. Ansprechpartnerin sind Irene Richter, Diakonie Biberach, Telefon 0174/5836736 oder Mail richter@diakonie-biberach.de, sowie Andrea Müller und Daniela Wiedemann, Caritas Biberach-Saulgau, Telefon 07351/8095190 oder Mail wiedemann.d@caritas-biberach-saulgau.de, sowie Karl-Heinrich Gils, Diakonie, Telefon 07351/150250 oder Mail gils@diakonie-biberach.de.