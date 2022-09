Cambridge First Certificate in English am PG

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

13 Schülerinnen und Schüler des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach (PG) haben das Cambridge Exam absolviert. Aus den Händen des PG-Schulleiters Peter Junginger und der PG-Lehrerin Susanne Bloching erhielten sie nun ihre Zertifikate.

Das vergangene Schuljahr über hatten sie sich in der wöchentlichen AG in den Bereichen Reading and Use of English, Writing, Listening und Speaking geübt und im Juni an der Volkshochschule Ulm die Prüfung abgelegt. Acht PGler schlossen gar mit dem Niveau C1 ab, was einem „sehr gut“ im Englisch-Abitur entspricht.

Die Absolventen des Cambridge First Certificate in English am Pestalozzi-Gymnasium Biberach mit ihrer Lehrerin Susanne Bloching sind Lara Weise, Paula Roth, Helena Runge, Johanna Schelkle, Julia Bauer, Leia Weiss, Pauline Dittrich, Cyriel Montel, Kim Müller, Tabea Schweikert und Lars Hecker.